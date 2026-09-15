Zverev gây choáng với siêu xe 70 tỷ và chuyện tình đẹp cùng mỹ nhân

Alexander Zverev vừa đánh bại Ben Shelton để lần thứ hai vô địch Grand Slam (13/9). Sau những khoảnh khắc lịch sử tại Flushing Meadows, tay vợt Đức còn gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa, chuyện tình với người đẹp Sophia Thomalla và niềm đam mê đặc biệt với trò chơi Mario Kart.

Zverev bỏ túi khoảng 5,5 triệu USD sau danh hiệu US Open 2026

Vượt bệnh tiểu đường để trở thành nhà vô địch

Zverev mắc tiểu đường tuýp 1 từ năm 4 tuổi. Tuy nhiên, căn bệnh không ngăn được anh theo đuổi tennis đỉnh cao và cuối cùng giành chức vô địch US Open ở tuổi 29.

Zverev không công khai bệnh tiểu đường cho tới năm 2022, mẹ anh chính là người giúp anh vượt qua tất cả

Tay vợt Đức giữ kín tình trạng sức khỏe cho đến năm 2022. Hiện tại, anh sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục (CGM) kết nối với điện thoại bên cạnh sân đấu, đồng thời chuẩn bị sẵn insulin để sử dụng khi cần.

Sau chiến thắng trước Shelton, Zverev dành lời tri ân đặc biệt cho mẹ. Khi các bác sĩ từng cảnh báo con trai có thể phải sống một cuộc đời “rất, rất hạn chế”, bà không chấp nhận điều đó và tin rằng anh có thể trở thành bất cứ điều gì mình muốn. Zverev gọi mẹ là người mạnh mẽ nhất mà anh biết.

Người đẹp Sophia Thomalla và những ồn ào đời tư

Về tình cảm, Zverev bắt đầu hẹn hò Sophia Thomalla từ năm 2020. Người đẹp Đức từng có những mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có Till Lindemann, thủ lĩnh ban nhạc Rammstein, Gavin Rossdale và cựu thủ môn Liverpool Loris Karius.

Trước khi tới với Thomalla...

...Zverev gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm với những người đẹp khác

Trước khi đến với Thomalla, đời tư Zverev từng nhiều lần gây chú ý vì các cáo buộc bạo hành.

Năm 2020, bạn gái cũ Olya Sharypova cáo buộc Zverev có hành vi bạo hành, nhưng anh liên tục phủ nhận. Năm 2023, ATP kết thúc cuộc điều tra kéo dài 15 tháng và cho biết có “không đủ bằng chứng” để chống lại tay vợt người Đức.

Cũng trong năm 2023, Brenda Patea, bạn gái cũ và mẹ của con gái Zverev, cáo buộc anh hành hung. Một tòa án Đức từng phạt Zverev khoảng 390.000 bảng Anh, nhưng anh phản đối và một phiên xét xử công khai được lên kế hoạch.

Sau đó, hai bên đạt thỏa thuận ngoài tòa. Zverev chi khoảng 170.000 bảng Anh cho nhà nước Đức và một tổ chức từ thiện. Thỏa thuận này không bao gồm việc anh thừa nhận hoặc bị kết luận có tội.

Nghiện Mario Kart hơn cả cầm vợt?

Một trong những chi tiết thú vị nhất về cuộc sống của Zverev lại đến từ sở thích rất đời thường.

Tay vợt Đức rất thích trò chơi "đua xe ảo"

Sau một giải Masters năm 2024, khi được hỏi về cách thư giãn trước các giải đấu, Zverev trả lời: “Tôi yêu Mario Kart”.

Anh thường chơi trò đua xe trên Nintendo Switch cùng anh trai Mischa. Zverev thậm chí từng hài hước nói rằng mình đã chơi nhiều cuộc đua Mario Kart Grand Prix hơn số trận tennis trong sự nghiệp.

Với nhà vô địch US Open, những cuộc đua ảo là cách giúp anh tạm quên áp lực của tennis và thư giãn sau những trận đấu căng thẳng.

Garage triệu bảng và chiếc Koenigsegg gây choáng

Zverev được truyền thông Anh ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 30 triệu bảng Anh. Anh là đại sứ của hãng đồng hồ xa xỉ và thường xuất hiện với những mẫu đồng hồ có giá trị rất cao.

Trong lễ đăng quang US Open, Zverev đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ, trị giá khoảng 210.000 bảng Anh. Anh cũng từng được ghi nhận sử dụng đồng hồ có giá khoảng 300.000 bảng Anh.

Bộ sưu tập xe của Zverev thậm chí còn gây choáng hơn. Nổi bật nhất là Koenigsegg Jesko Absolut trị giá khoảng 2,2 triệu bảng Anh, tương đương hơn 70 tỷ đồng. Anh từng được bắt gặp cầm lái mẫu hypercar này tại Monte Carlo.

Garage của Zverev còn có BMW iX M70 khoảng 115.000 bảng Anh, Lamborghini Aventador từ khoảng 400.000 bảng và BMW i8 Roadster khoảng 80.000 bảng.

Sau chức vô địch US Open, Zverev bỏ túi khoảng 5,5 triệu USD (4 triệu bảng Anh) tiền thưởng. Với cuộc sống xa hoa hiện tại, câu hỏi được quan tâm là nhà vô địch người Đức sẽ đưa món đồ đắt giá nào tiếp theo vào bộ sưu tập của mình.

Chiếc siêu xe trị giá 70 tỷ đồng của Zverev

Bên cạnh đó, tay vợt 29 tuổi còn sở hữu nhiều siêu xe khác