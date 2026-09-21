Nóng bỏng Serie A: Juventus trở lại mạch thắng, Milan của HLV Amorim trút giận

Conceicao, Bremer giúp Juventus trở lại chiến thắng

Chỉ có được 1 điểm sau 2 vòng gần nhất nên sức ép của Juventus là đáng kể khi họ đón tiếp Atalanta của HLV Maurizio Sarri. Dù vậy các vị khách thành Bergamo cũng đang thua 2 trận liên tiếp, dù họ không trong tình trạng chấn thương tàn phá như "Bà đầm già".

Conceicao mở tỷ số cho Juventus

Dù vậy những cầu thủ ra sân của Juventus đều chơi rất quyết tâm. Kolo Muani chỉ mất 1 phút rưỡi để thử thách thủ môn Carnesecchi, và đến phút 28 Conceicao đã mở tỷ số sau khi được Zeki Celik dọn cỗ để đệm cận thành.

Juventus củng cố tuyến giữa và tiếp tục chơi tốt hơn trong hiệp 2, Nico Gonzalez có cú đánh đầu đi cắt mặt cầu môn trước khi McKennie có một cú đánh đầu khác buộc Carnesecchi phải phản xạ đẩy ra. Tuy nhiên Atalanta tung đòn cảnh cáo ở phút 63 khi Kristensen đã đánh đầu thắng được Vicario, nhưng vẫn có Kolo Muani trên vạch vôi để phá bóng.

Dù vậy trận đấu an bài cho Juventus ở phút 77, Zhegrova đá phạt góc và trung vệ Bremer lắc đầu ấn định 2-0. Trận thắng này đưa Juventus tạm lên thứ 7 trên BXH.

Tỷ số trận đấu: Juventus 2-0 Atalanta. Ghi bàn (kiến tạo): Conceicao 28' (Celik), Bremer 77' (Zhegrova) Đội hình xuất phát: Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson, De Ketelaere, Krstovic, Rowe.

AC Milan trút giận lên Lecce

AC Milan của HLV Amorim đang có phong độ không ổn gần đây và giữa tuần bị Benfica đánh bại ở Europa League. Tuy nhiên họ đã khởi đầu tốt tại San Siro trước Lecce, phút 14 Pavlovic chuyền dài xuống cho Pulisic khống chế trước khi vô-lê mở tỷ số, đây là bàn đầu tiên của tiền đạo người Mỹ này trong năm 2026 cho Milan.

Pulisic phải tới tháng 9 mới ghi bàn đầu tiên cho Milan trong năm 2026

Milan kiểm soát trận đấu tốt sau khi dẫn trước dù họ không tạo được mấy cơ hội trong phần còn lại của hiệp 1. Sang hiệp 2, Pavlovic có một bàn thắng không được tính do lỗi việt vị, nhưng tới phút 61 Rabiot đã tạo ra cách biệt 2 bàn sau khi bật tường với Goncalo Ramos.

Đến phút 73, Diego Moreira tiếp nối cú đúp trên sân Lazio với bàn đầu tiên trên sân nhà khi anh tận dụng pha làm tường của Ramos để bứt xuống ấn định 3-0. Trận thắng này đưa Milan lên vị trí thứ 5, kém ngôi đầu bảng chỉ 2 điểm.