"Tiểu tam" trong phim "Hãy nói lời yêu" khoe nhà mới

Diễn viên Trúc Mai (tên thật là Đào Thanh Mai), là một trong những diễn viên trẻ được khán giả yêu thích trong khoảng những năm 2005 - 2009. Cô từng theo học trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và thử sức trong nhiều vai diễn trong các bộ phim như “Ngôi biệt thự màu tro lạnh”, “Đi qua bóng tối”, “Người đàn bà thứ 2”, “Tháng 13”... Nữ diễn viên được đánh giá là người có lối diễn đa dạng, biến hóa trong từng nhân vật.

Sau khi tốt nghiệp, Trúc Mai đầu quân về Nhà hát Công an nhân dân và được tuyển vào biên chế chính thức ngay sau đó. Về sau, cô bén duyên với một chiến sĩ công an rồi về công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hải Dương. Kể từ khi lập gia đình, nữ diễn viên sinh năm 1987 tạm gác lại đam mê nghệ thuật để chăm sóc cho tổ ấm.

Giữa năm 2020, Trúc Mai quay trở lại Nhà hát Công an nhân dân với vai trò là diễn viên sân khấu. Đồng thời, cô tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn Trâm "tiểu tam" trong bộ phim "Hãy nói lời yêu" và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Trở lại với phim truyền hình với một vai “tiểu tam” là điều mà Trúc Mai không ngờ tới. Cô chia sẻ, dù trước đây đã đảm đương từ vai hiền lành cho đến cá tính, thậm chí nhiều mưu mô nhưng chưa từng đảm nhiệm vai “tiểu tam”. Vì vậy, nữ diễn viên thấy thú vị khi được trải nghiệm nhiều kiểu vai khác nhau trong sự nghiệp.

Ngoài đời, diễn viên Trúc Mai khá kín tiếng về đời tư. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên gia đình nhỏ. Nữ diễn viên từng chia sẻ chính ông xã là người ủng hộ và tạo điều kiện để cô quay trở lại theo đuổi đam mê diễn xuất của mình. Được biết, 2 năm trở lại đây cô cùng gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống. Mới đây nữ diễn viên đã chia sẻ về không gian sống đang hoàn thiện của cả nhà khiến khán giả bất ngờ.

Theo đó, Trúc Mai và chồng chọn mua 1 căn nhà mặt đất ở khu Đống Đa, căn nhà không quá rộng nhưng được xây nhiều tầng, đảm bảo không gian sử dụng. Cô mất gần 6 tháng để thi công và đang náo nức để hoàn tất những bước cuối cùng. Đặc biệt, từ căn nhà này có thể nhìn ra được 2 nơi "hot" là Đài Truyền Hình Việt Nam và toà Lotte Center.

Căn nhà của Trúc Mai gồm 5 tầng.

Cô nói: "Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm tờ A4 cuộc đời ấm no. Một căn nhà nhỏ xinh với chiếc view nhìn ra Đài Truyền Hình VN và toà Lotte Center đúng như nguyện vọng. Sau gần 6 tháng thi công thì cũng bắt đầu nhìn ra hình hài tươm tất. Hy vọng kịp tiến độ để trung thu năm nay anh em Kem, Vani kịp phá cỗ ở nhà mới. Để đây để nhớ những ngày tháng đã qua".

Bên trong nhà như Trúc Mai chia sẻ sẽ có 1 mặt kính đón nắng, thang máy để các thành viên đi lại và toàn bộ đều có camera theo dõi. Dù chưa chính thức dọn vào ở nhưng nhìn những hình ảnh này cũng đủ để tưởng tượng ra nơi ở sau này của nữ nghệ sĩ sẽ sang trọng và chỉn chu thế nào.

Bên trong đầy ánh sáng.

Khắp nơi đều lắp camera đảm bảo an toàn.

