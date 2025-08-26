Ăn no rồi bùng tiền, cặp đôi bị chủ quán tung video “dằn mặt”

Bị “réo tên” khắp mạng xã hội vì ăn quỵt vẫn ung dung

Một cặp đôi tại Chiết Giang, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng khi bùng tiền ăn ở nhà hàng, dù bữa ăn trị giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Trong đoạn video được ghi lại từ camera giám sát ở nhà hàng, cặp đôi ung dung đi ra khỏi nhà hàng sau khi ăn mà không hề thanh toán. Bà Lý, chủ hàng cho biết, nếu thực sự quên thanh toán thì có thể hiểu được, nhưng họ "chạy nhanh hơn cả thỏ".

Bà Lý cho biết cặp đôi này chắc chắn cố ý, bởi họ ra hiệu cho nhau và khi thấy không có ai thì nhanh chóng chuồn mất.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 19/8 vừa qua, và sau đó vài ngày chủ quán vẫn chưa nhận được tiền ăn. Khi chủ quán ra phía sau lấy cơm, chỉ trong vỏn vẹn 2 phút, lúc quay ra ngoài thì cặp đôi kia đã biến mất. Chủ quán đã ra ngoài đuổi theo nhưng không thấy ai.

Bà Lý chia sẻ, quán làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nếu khách gặp khó khăn cứ nói trực tiếp với quán. Bà sẵn sàng mời khách một bữa miễn phí. Tuy nhiên, cách hành xử của cặp đôi thật sự rất khó chấp nhận. Bữa ăn thực tế cũng chỉ có hơn 100 NDT, tương đương hơn 357.000đ. Cũng chính vì cách hành xử kém văn minh của cặp đôi nên chủ quán đành phải đăng video lên mạng.

Nhà hàng nằm gần khu dân cư, bà Lý từ nơi khác đến đây mở quán và không quen biết ai gần đó. Vì vậy, việc tìm kiếm hai người trong video rất khó khăn, bà chỉ có thể đăng video lên mạng để vạch trần sự việc.

Fu Jian - giám đốc công ty Luật He Nan Zejin cho biết, khi khách hàng dùng bữa tại nhà hàng, họ đã ký kết hợp đồng dịch vụ ăn uống với nhà hàng và có nghĩa vụ trả tiền cho bữa ăn của mình.

Mặc dù số tiền chỉ hơn 100 NDT, nhưng nếu hành vi của họ là cố tình trốn tránh hóa đơn và có ác ý chủ quan thì có thể bị coi là hành vi khiêu khích, có thể bị cơ quan công an xử phạt.

Trong trường hợp khách thật sự quên thanh toán, sau đó nhớ ra nhưng cố tình không trả tiền, ông Fu Jian giải thích rằng việc cố ý không trả tiền sau đó cũng cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng. Nhà hàng có quyền yêu cầu thanh toán tiền ăn và lãi suất tương ứng.