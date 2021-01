Nhiều loại tiền độc đáo ra chợ tết

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 17:02 PM (GMT+7)

Chấp nhận lợi nhuận ít hơn để giữ khách, các chủ shop kinh doanh mặt hàng tiền độc lạ để lì xì không dám đẩy giá lên cao như mọi năm.

Càng đến ngày cận tết, thị trường tiền lì xì độc đáo lại càng sôi động hơn. Tiền độc lạ năm nay chủ yếu vẫn ăn theo 12 con giáp, theo năm sinh hoặc có sêri đẹp, in hình trâu vàng… Tuy vậy, thói quen mua sắm của khách hàng đã thay đổi nên việc kinh doanh tiền độc lạ cũng thay đổi theo.

Mùa tết năm nay các loại tiền in hình trâu được yêu thích. Trong ảnh: Khách hàng mua tiền lì xì độc đáo tại một shop ở TP.HCM. Ảnh: TL

Mua tiền độc lạ có khuyến mãi

Chỉ cần dành vài phút để lướt mạng xã hội, hay tìm kiếm trên những trang rao vặt khách hàng sẽ có ngay địa chỉ cung cấp sỉ và lẻ tiền lì xì độc lạ tết mang ý nghĩa may mắn, phong thủy. Trong đó có nhiều loại tiền lì xì độc lạ đang được ưa chuộng như tiền lì xì tứ linh, thuận buồm xuôi gió, mua may bán đắt, 2 USD mạ vàng.

Đáng chú ý, năm nay có khá nhiều nước và vùng lãnh thổ phát hành tiền có hình con trâu. Đơn cử như tiền in hình con trâu Lào, Zimbabwe, Hong Kong. Đặc biệt Mỹ cũng phát hành tờ 2 USD in hình con trâu mạ vàng, hay Úc phát hành cặp xu mạ vàng bạc lấp lánh in hình trâu.

Anh Nguyễn Uy, chủ một shop chuyên kinh doanh tiền độc lạ trên mạng xã hội, cho rằng nhu cầu của khách hàng là muốn có những món quà mới mẻ, độc đáo và ý nghĩa để tặng bạn bè, người thân trong dịp tết. Vì vậy anh đã tìm tòi sưu tầm tiền của các nhà sưu tập, đồng thời sưu tập những tờ tiền trên thế giới để phục vụ khách hàng.

“Khách hàng có thể chọn cho mình bộ sưu tập tiền thế giới 100 nước hay bộ tiền theo từng quốc gia trông rất độc đáo. Những loại tiền này chủ yếu có giá trị lưu niệm, làm kỷ niệm chứ không có giá trị lưu hành” - anh Uy nói.

Để thu hút khách, nhiều shop chuyên cung cấp các loại tiền lì xì tết còn tung ra chương trình khuyến mãi. Đơn cử như với đơn hàng trên 500.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng một đồng xu in hình con trâu hoặc bao lì xì con trâu.

Đặc biệt, có những cửa hàng trước kia chỉ bán giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… thì nay bán thêm loại tiền 2 USD nguyên đai, nguyên kiện. Chị Thúy Ngân, chủ tiệm kinh doanh tiền lì xì ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết: Dù các chuyến bay thương mại giữa Mỹ và Việt Nam trong năm 2020 rất ít nhưng nguồn cung cấp loại tiền 2 USD in hình con trâu không khan hiếm. Tuy vậy, từ sau tết Dương lịch đến nay nguồn cung loại tiền này khan hiếm hơn khiến giá bị đẩy lên cao, hiện mua lẻ ở mức 55.000-60.000 đồng/tờ 2 USD.

Tương tự, anh Nguyễn Tấn Tài, chủ shop Muabantien trên đường 3/2, quận 10, TP.HCM, chia sẻ: Ngoài đồng 2 USD mới thì loại tiền 2 USD in hình con trâu mạ vàng thu hút sự quan tâm của khách hàng. Tuy nhiên, khách mua mặt hàng này chủ yếu là các doanh nghiệp mua để tặng bạn hàng thân thiết.

“Với mặt hàng này thường nhập theo đơn đặt hàng của đối tác chứ không mấy ai dám ôm số lượng lớn. Hiện tờ tiền 2 USD in hình con trâu mạ vàng dành cho tết năm nay được phát hành từ Mỹ có giá trung bình 160.000 đồng/tờ khi mua từ 10 tờ, 150.000 đồng/tờ khi mua từ 20 tờ. Càng mua nhiều thì giá càng mềm hơn. Còn với những khách hàng mua lẻ vài ba tờ giá dao động từ 180.000 đến 200.000 đồng/tờ” - anh Tài thông tin thêm.

Khách hàng tiết kiệm hơn

Theo khảo sát của chúng tôi, nếu trước đây khi dư dả về kinh tế khách hàng sẵn sàng mua những loại tiền độc đáo với giá vài ba triệu đồng một tờ nhưng năm nay những mặt hàng giá rẻ vài chục ngàn lên ngôi.

“Nếu lì xì 20.000 đồng thì cảm thấy bèo quá nhưng nếu mua một tờ tiền độc lạ với giá 20.000-30.000 đồng để tặng thì cả người nhận và người tặng đều cảm thấy vui” - chị Thanh Hằng, một khách hàng đang mua tiền lì xì chia sẻ.

Tuy nhiên, một số shop kinh doanh tiền độc lạ ở TP.HCM thừa nhận do tình hình dịch bệnh, vận chuyển khó khăn khiến số lượng hàng nhập mùa tết năm nay giảm mạnh so với các năm trước. Ngay cả các loại tiền độc đáo lâu nay thường nhập qua đường biên giới với Trung Quốc cũng bị siết chặt hơn, thời gian chờ đợi lâu hơn.

Anh Nguyễn Tấn Tài, chủ shop muabantien, khẳng định năm nay không dám mạnh tay nhập hàng nhiều như mọi năm do không ước lượng được doanh số bán ra. Bên cạnh đó, có một số mặt hàng đủ đáp ứng cho nhu cầu của khách nhưng cũng có một số mặt hàng hết đột ngột. Do nguồn cung khan hiếm nên một số loại tiền độc đáo được nhiều người chọn lựa bắt đầu bị đại lý đẩy giá lên khá cao.

“Từ hai tuần nay, giá mua sỉ cặp đồng xu vàng, bạc in hình con trâu của Úc không có hàng. Do cung không đủ cầu khiến giá mặt hàng này tăng trên 30%, hiện ở mức trên 150.000 đồng/cặp. Riêng bộ tiền mệnh giá nhỏ của 28 nước tăng tới 50% so với trước” - anh Tài chia sẻ.

Coi chừng mua phải tiền giả

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay cả trong thời điểm kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thì nhu cầu về mua tiền độc đáo, mới lạ vẫn không giảm sút nhiều. Ngoài mục đích để sưu tập, không ít khách hàng mua những tờ tiền độc lạ trên thế giới để lì xì, biếu tặng sếp, bạn bè, người thân.

Chính vì vậy dịch vụ kinh doanh tiền độc lạ nở rộ khắp nơi. Thậm chí, nhiều cửa hàng lâu nay chỉ bán tạp hóa nay cũng mở thêm dịch vụ kinh doanh tiền độc lạ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tài chính ngân hàng lưu ý các loại tiền càng độc đáo, càng hiếm thì càng dễ bị làm giả. Do vậy khách hàng nên cẩn thận và nên đến trực tiếp các địa chỉ uy tín, hạn chế giao dịch qua mạng vì có khi trên mạng đẹp long lanh nhưng thực tế lại rất tệ.

Hơn nữa nhiều đồng tiền độc đáo chỉ có giá trị kỷ niệm chứ không có giá trị lưu thông. Chẳng hạn với 2 USD in hình con trâu mạ vàng chỉ có giá trị nghệ thuật, kỷ niệm chứ không phải giá trị mệnh giá của đồng tiền. Nghĩa là chỉ có giá trị làm quà tặng, trang trí hoặc sưu tầm.

Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/nhieu-loai-tien-doc-dao-ra-cho-tet-962756.htmlNguồn: https://plo.vn/kinh-te/nhieu-loai-tien-doc-dao-ra-cho-tet-962756.html