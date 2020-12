Điểm lại những vụ "rửa tiền" siêu khủng gây xôn xao dư luận

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 13:27 PM (GMT+7)

Thời gian qua, không ít những vụ án "rửa tiền" siêu khủng, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây xôn xao dư luận, đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.

Vận chuyển gần 30.000 tỷ đồng qua biên giới để trốn tội

Đường dây vận chuyển tiền trái phép qua biên giới vừa bị triệt phá với số tiền lên tới ần 30.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khám phá, khởi tố vụ án vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số tiền gần 30.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.

Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất, lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố về tội "Rửa tiền"

Ngày 14/5/2019, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.

Ngày 9/7/2019, Cơ quan CSĐT- bộ Công an cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".

Vụ án rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty Alibaba. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm với các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Trong đó, bà Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện) bị cơ quan điều tra đề nghị VKSND TP.HCM truy tố 2 tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện, bà này đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Bà Mai cùng em chồng là Nguyễn Thái Lực (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba) đã chuyển số tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng.

Việc chuyển tiền này để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận đã sử dụng hết số tiền có được bất hợp pháp vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Rửa tiền thông qua đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ gây xôn xao dư luận, ngày 30/11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt là 10 năm tù.

Bị cáo Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt 5 năm tù.

Theo kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Đường dây đánh bạc công nghệ cao của các đối tượng đã thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/diem-lai-nhung-vu-rua-tien-sieu-khung-gay-xon-xao-du-luan-a350076.html