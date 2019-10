Chính phủ cần vay thêm gần 500.000 tỉ đồng để bù đắp chi tiêu

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 14:30 PM (GMT+7)

Chỉ riêng bù đắp bội chi ngân sách Trung ương, Chính phủ cần huy động vay thêm 217.800 tỉ đồng.

Kinh Doanh Sự kiện:

Trong một báo cáo mới đây về tình hình nợ công, Chính phủ cho biết năm 2020, nhiệm vụ huy động vốn vay cho cân đối ngân sách Trung ương là 459.400 tỉ đồng. Trong đó, vay bù đắp bội chi ngân sách 217.800 tỉ đồng; vay để trả nợ gốc của ngân sách 217.800 tỉ đồng; vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội 9.100 tỉ đồng.

Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ, trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường vốn trong nước và căn cứ các hiệp định, thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đã ký kết, dự kiến cơ cấu nguồn huy động năm 2020 như sau: phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước khoảng 300.000 tỉ đồng; giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 107.400 tỉ đồng; huy động từ nguồn ngân quỹ nhà nước và các nguồn nhàn rỗi khác khoảng 95.400 tỉ đồng.

Về nghĩa vụ trả nợ, Chính phủ dự kiến trả trong năm 2020 khoảng 379.100 tỉ đồng.

Ảnh minh họa

Dự báo đến cuối năm 2020, nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP khoảng 45,5%. Như vậy, nợ công tiếp tục giảm so với năm 2019.

Tuy các chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ so với GDP giảm so với các năm trước nhưng Chính phủ đánh giá xu hướng này một phần phản ánh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn nước ngoài, rất chậm. Việc này góp phần hạn chế đóng góp cho tăng trưởng từ nguồn vốn vay, mặt khác ngân sách vẫn phải chịu chi phí cam kết đối với các khoản vay đã ký kết và chưa giải ngân.

Dự kiến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước năm 2020 khoảng 23%, tiến gần ngưỡng 25% được Quốc hội cho phép trong giai đoạn 2016-2020. "Việc sử dụng quy mô GDP đánh giá lại để xác định các trần và ngưỡng an toàn nợ công giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp cần được xem xét thận trọng để bảo bảo tính bền vững của danh mục nợ thông qua chỉ tiêu trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước" - báo cáo của Chính phủ nhấn mạnh.