3 tháng, cả nước có hơn 21.000 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 08:00 AM (GMT+7)

Thống kê của ngành Thuế cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 21.031 doanh nghiệp (DN) chấm dứt kinh doanh; có 14.310 DN tạm ngừng kinh doanh.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Toyota Việt Nam đã tạm ngừng sản xuất từ ngày 30/3

Thống kê mới nhất vừa được Tổng cục Thuế công bố chiều nay 30/3, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 3 do ngành Thuế quản lý đạt 89.000 tỷ đồng. Qua đó nâng tổng số thu NSNN quý I ước đạt 339.035 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán pháp lệnh, bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2019.

“Nhìn chung, kết quả thu Quý I/2020 đạt khá cơ bản do kinh tế quý IV/2019 tăng trưởng khá”, Tổng cục Thuế nhận xét.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, diễn biến thu qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tình hình dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là từ tháng 3, số thu NS đã có ảnh hưởng rõ nét, một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh như: Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

Đáng chú ý, thống kê của ngành Thuế cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 30.227 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tăng 1.732 DN so với cùng kỳ năm 2019; có 21.031 DN chấm dứt kinh doanh, tăng 1.947 DN; có 14.310 DN tạm ngừng kinh doanh, tăng 1.066 DN; có 8.790 DN khôi phục kinh doanh, tăng 212 DN.

Đến ngày 19/3/2020, toàn quốc có 766.512 DN đang kinh doanh, tăng 8.979 DN so với thời điểm cuối năm 2019.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của DN, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết đã thông tin kịp thời đến người nộp thuế những quy định về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

Đồng thời, đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuôc Bộ Tài chính rà soát tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đến từng lĩnh vực, ngành nghề để tham mưu cho Chính phủ ban hành các giải pháp hỗ trợ về tiền thuế, tiền thuê đất cho những đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành gói hỗ trợ DN khoảng trên 80.000 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/3-thang-ca-nuoc-co-hon-21000-doanh-nghiep-cham-dut-kinh-doanh-1...Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/3-thang-ca-nuoc-co-hon-21000-doanh-nghiep-cham-dut-kinh-doanh-1632477.tpo