Lãi ròng từ 'đất vàng' chảy vào túi ai?

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 08:21 AM (GMT+7)

Thị trường bất động sản Sự kiện:

Đề cập đến tình hình khiếu kiện đất đai, làm ảnh hưởng lớn đến an ninh, chính trị, an toàn xã hội, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai.

Đề cập đến tình hình khiếu kiện đất đai, làm ảnh hưởng lớn đến an ninh, chính trị, an toàn xã hội, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai. Nguyên nhân do các dự án chuyển nhượng làm không chặt chẽ. Theo ông Chiêm, các địa phương cần phải làm khách quan, chỗ nào thấy không đúng cần phải nhận khuyết điểm trước nhân dân và sửa sai nghiêm túc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho hay, có những vụ khiếu kiện kéo dài từ năm này qua năm khác, không chỉ ở địa phương mà còn kéo ra Hà Nội. Vừa qua, Chính phủ đã tổ chức hội nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo và mang lại hiệu quả rất tốt. Trên cơ sở này, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết. “Vai trò chính quyền cơ sở rất quan trọng. Vấn đề là anh có vào cuộc hay không, chứ đổ cho cái này, cái kia là không được”, Tướng Lê Chiêm nhìn nhận, đồng thời cho rằng, kể cả trong trường hợp liên quan đến một doanh nghiệp tư nhân cũng phải chỉ đạo cương quyết, không thể để lộng quyền khiến tình hình trở nên phức tạp.

Ảnh: Internet

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên - Huế) cũng cảnh báo tình trạng “người dân từ các tỉnh về Hà Nội khiếu kiện đất đai ngày càng nhiều hơn”. “Những khu đất vàng, kim cương, sau khi di dời dân thì lãi ròng ai hưởng. Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng chúng ta quy hoạch, đáng lẽ phục vụ công cộng thì lại phân lô để bán, như thế có phù hợp, có đúng quy định không”, ông Nghĩa nói và đề nghị Chính phủ cần phải quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại của dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhìn nhận: Gần đây khi thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư có nhiều vướng mắc. Theo ông Khái, cần hướng dẫn trình tự, thủ tục như thế nào để quản lý, sử dụng đất đúng luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương cũng như lợi ích của doanh nghiệp và người dân. Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, nếu làm tốt việc này, tình hình khiếu nại liên quan đến đất đai sẽ giảm xuống. “Cần tăng cường giải quyết ở cơ sở sẽ ổn, còn nếu kéo lên Trung ương thì rất phức tạp”, ông Lê Minh Khái nói và đề nghị lãnh đạo các tỉnh sát sao để nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại, giải quyết đúng pháp luật.