Thứ quả chẳng cần đợi chín vẫn chế biến đủ món, lại cực bổ dưỡng cho sức khoẻ

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Đu đủ xanh chứa enzyme papain, giúp hỗ trợ tiêu hóa đáng kể bằng cách phân giải protein thành các axit amin đơn giản hơn. Điều này giúp dạ dày dễ dàng xử lý thức ăn hơn và giảm nguy cơ đầy hơi, táo bón và khó tiêu. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong đu đủ sống thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề về đường tiêu hóa.

Thường xuyên ăn đu đủ xanh đúng cách có thể cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và duy trì hệ tiêu hóa cân bằng. Các enzyme tự nhiên của nó cũng giúp giải độc dạ dày, làm cho nó trở thành một thực phẩm có lợi cho những người gặp các vấn đề về tiêu hóa hoặc thói quen đi tiêu không đều.

Đu đủ xanh là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường hệ miễn dịch

Đu đủ xanh rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin A, C và E, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Các chất dinh dưỡng này giúp trung hòa các gốc tự do có hại và giảm stress oxy hóa, tăng cường khả năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật của cơ thể.

Hàm lượng vitamin C cao kích thích sản sinh bạch cầu, rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch. Thường xuyên ăn đu đủ xanh có thể giúp giảm tần suất mắc cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng khác, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và khả năng chống lại mầm bệnh.

Đặc tính chống viêm

Các enzyme và chất chống oxy hóa trong đu đủ xanh có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm viêm trong cơ thể. Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm viêm khớp, bệnh tim và tiểu đường. Bằng cách bổ sung đu đủ sống vào chế độ ăn uống, bạn có thể làm giảm các triệu chứng viêm như đau và sưng khớp.

Các enzyme papain và chymopapain hoạt động để phân giải các hợp chất gây viêm, giúp giảm các triệu chứng của bệnh như viêm xương khớp. Điều này làm cho đu đủ sống trở thành một phương thuốc tự nhiên để kiểm soát các rối loạn liên quan đến viêm và thúc đẩy sức khỏe khớp và mô.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Đu đủ xanh chứa chất xơ, kali và chất chống oxy hóa, những chất này cùng nhau hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ giúp giảm mức cholesterol bằng cách liên kết với các phân tử cholesterol và ngăn chặn sự hấp thụ của chúng vào máu. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri và làm giãn mạch máu. Chất chống oxy hóa ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa đối với tim và mạch máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Bổ sung đu đủ sống vào chế độ ăn uống có thể cải thiện chức năng tim, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tăng cường sức khỏe mạch máu tổng thể.

Thúc đẩy sức khỏe làn da

Đu đủ xanh chứa nhiều vitamin A và C, cả hai đều cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin C kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và giảm nếp nhăn. Đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và ô nhiễm, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Ngoài ra, các enzyme trong đu đủ xanh có thể được sử dụng bôi ngoài da để tẩy tế bào chết, làm sáng da và điều trị mụn trứng cá. Thường xuyên ăn đu đủ xanh giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ và mịn màng.

Cải thiện sức khỏe mắt

Đu đủ xanh rất giàu vitamin A và beta-carotene, những dưỡng chất thiết yếu để duy trì thị lực tốt và sức khỏe mắt. Vitamin A giúp bảo vệ bề mặt mắt và góp phần vào hoạt động khỏe mạnh của võng mạc, ngăn ngừa các bệnh như quáng gà và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Các chất chống oxy hóa trong đu đủ xanh cũng bảo vệ mắt khỏi tổn thương do oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do.

Thanh lọc cơ thể

Chất xơ và chất chống oxy hóa trong đu đủ xanh giúp giải độc cơ thể bằng cách thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố qua đường tiêu hóa. Chất xơ liên kết với các chất thải và tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ chúng, ngăn ngừa sự tích tụ độc tố trong ruột. Ngoài ra, chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các chất độc hại gây ra và hỗ trợ chức năng gan, cơ quan chính chịu trách nhiệm giải độc.