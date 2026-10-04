4 loại nước ai cũng thích nhưng uống nhiều lại thành “vua hại thận”

Nước ngọt có ga và đồ uống chứa nhiều đường

Nước ngọt có ga và các loại thức uống đóng chai nhiều đường là sở thích của mọi lứa tuổi, nhưng lại đứng đầu danh sách gây hại cho thận. Lượng đường fructose cao trong các loại nước này làm tăng axit uric trong máu, nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh gút và hình thành sỏi thận.

Bên cạnh đó, chất tạo màu và axit phosphoric có trong nước ngọt có ga khiến thận phải hoạt động hết công suất để đào thải, lâu dần dẫn đến xơ hóa tế bào thận và suy thận mạn tính.

4 loại thức uống cực kỳ phổ biến, được rất nhiều người ưa chuộng nếu sử dụng quá nhiều lại là "kẻ thù thầm lặng" cho thận. (Ảnh: VTC News)

Cà phê uống quá liều lượng

Cà phê giúp tỉnh táo và tăng khả năng tập trung, nhưng thói quen uống từ 3–4 ly cà phê mỗi ngày lại là gánh nặng lớn cho thận. Caffeine là chất có tác dụng lợi tiểu mạnh, khiến cơ thể dễ bị mất nước nếu không bổ sung đủ nước lọc.

Tình trạng thiếu nước kéo dài làm giảm lượng máu tuần hoàn đến thận, kết hợp với việc gia tăng áp lực huyết áp do caffeine gây ra, sẽ đẩy nhanh quá trình tổn thương các mô thận.

Nước tăng lực (khi uống quá nhiều)

Nước tăng lực là giải pháp nhanh chóng cho những người cần bổ sung năng lượng tức thì, nhưng bảng thành phần của chúng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Sự kết hợp giữa hàm lượng caffeine cực cao, lượng đường khổng lồ cùng các chất phụ gia tổng hợp khiến thận phải làm việc quá tải để lọc bỏ hóa chất dư thừa. Đã có nhiều trường hợp ghi nhận bị tổn thương thận cấp tính do thói quen lạm dụng nước tăng lực liên tục trong thời gian ngắn.

Nước ép trái cây đóng chai và trà sữa (khi uống quá nhiều)

Nhiều người cho rằng nước ép trái cây đóng hộp hay trà sữa là thức uống giải khát vô hại, nhưng thực tế chúng chứa rất ít dưỡng chất tự nhiên mà lại đậm đặc đường hóa học, siro ngô và chất bảo quản.

Việc tiêu thụ thường xuyên các loại nước này khiến nồng độ đường trong máu tăng cao đột ngột, dễ dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2 và biến chứng tổn thương vi mạch thận – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận giai đoạn cuối.