Loại quả tốt như sâm nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

Giảm nguy cơ ung thư

Quả me là nguồn cung cấp các chất oxy hóa tự nhiên tuyệt vời. Các nhà khoa học khuyến nghị chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa vì nhiều lý do, một trong số đó là giảm nguy cơ ung thư. Chất chống oxy hóa có thể ngăn chặn các gốc tự do làm tổn thương DNA của tế bào. Các nhà khoa học tin rằng nhiều loại ung thư bắt đầu từ sự tổn thương DNA. Các hợp chất thực vật có trong cây trồng có đặc tính chống oxy hóa.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Me rất giàu vitamin B, đặc biệt là thiamine và folate. Nhóm vitamin B bao gồm tám loại vitamin khác nhau có chức năng tương tự nhau. Tất cả đều tan trong nước nên cơ thể không dự trữ chúng. Bạn có thể bổ sung đủ vitamin B thông qua chế độ ăn uống mà không cần dùng đến thực phẩm chức năng.

Toàn bộ nhóm vitamin B đều cần thiết cho sức khỏe tốt. Chúng đặc biệt cần thiết cho hoạt động bình thường của não bộ và hệ thần kinh. Me rất giàu vitamin B, đặc biệt là thiamine và folate.

Quả me là loại quả quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam với vị chua ngọt đặc trưng. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho sức khỏe xương

Những người bổ sung đủ magie trong chế độ ăn uống có mật độ xương tốt hơn những người bị thiếu hụt. Nhiều người, đặc biệt là thanh thiếu niên và người trên 70 tuổi, không nhận đủ magie. Me là một nguồn cung cấp magie dồi dào. Nó cũng chứa nhiều canxi hơn nhiều loại thực phẩm thực vật khác.

Sự kết hợp của hai khoáng chất này, cùng với các bài tập thể dục chịu trọng lượng, có thể giúp ngăn ngừa loãng xương và gãy xương. Cơ thể cần vitamin D để sử dụng canxi. Me không phải là nguồn cung cấp vitamin D đáng kể, vì vậy bạn cần bổ sung vitamin D từ các nguồn khác.

Giúp giảm viêm

Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim và một số rối loạn tự miễn dịch. Me chứa kali và các hợp chất thực vật gọi là polyphenol, bao gồm cả flavonoid, những hợp chất này có tác dụng chống viêm. Việc bổ sung các loại thực phẩm như me vào chế độ ăn uống sẽ không tự mình chữa khỏi chứng viêm, nhưng chúng có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống bệnh mạn tính

Nhờ chứa lượng lớn Vitamin C, Vitamin E cùng các hợp chất thực vật polyphenol, quả me có khả năng trung hòa các gốc tự do có hại. Việc này không chỉ tăng cường hàng rào miễn dịch giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus mà còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch hay viêm khớp.