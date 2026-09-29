Loại cây giá rẻ giúp dưỡng gan bổ thận, chỉ một cây vẫn đủ dùng cho cả nhà

Cung cấp năng lượng cho cơ thể

Mía là nguồn cung cấp sucrose tự nhiên, một nguồn năng lượng dồi dào. Nó giúp điều hòa sự giải phóng glucose trong cơ thể để bù đắp lượng đường đã mất. Nước mía giúp bổ sung nước cho cơ thể và giảm mệt mỏi do thời tiết nóng bức. Loại nước ép này chứa các dưỡng chất có lợi như carbohydrate, protein và khoáng chất giúp chống mất nước.

Có tính lợi tiểu

Nước mía có đặc tính lợi tiểu tuyệt vời giúp loại bỏ độc tố và nhiễm trùng khỏi cơ thể. Uống nước mía giúp làm sạch đường tiết liệu, loại bỏ độc tố và hỗ trợ giảm bớt cảm giác nóng rát khi bị viêm đường tiết niệu, sỏi thận hoặc viêm tuyến tiền liệt. Uống nước mía đúng cách có thể giúp những người bị nhiễm trùng đường tiết niệu và sỏi thận.

Mía là thực phẩm giải khát quen thuộc, đặc biệt phổ biến trong những ngày hè.

Cải thiện tiêu hóa

Nước mía có tác dụng như một loại thuốc bổ tiêu hóa trong trường hợp khó tiêu. Nó giàu kali giúp cân bằng độ pH trong dạ dày. Nước mía giúp kích thích tiết dịch tiêu hóa vì chứa chất xơ và có thể giúp làm sạch đường tiêu hóa trong trường hợp táo bón.

Chống oxy hoá, tốt cho da

Nước mía chứa chất chống oxy hóa, axit phenolic và flavonoid. Nó giúp dưỡng ẩm cho da, làm cho da mềm mại và rạng rỡ từ bên trong. Mía cũng chứa axit glycolic, có thể giúp duy trì vẻ rạng rỡ của làn da nữa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Mía là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, có thể tăng cường hệ miễn dịch. Sự hiện diện của flavonoid có thể giúp cơ thể chống lại các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Nước mía rất tốt cho một số vấn đề về tiêu hóa và gan.

Có thể giúp giảm sốt

Sốt cao thường đi kèm với tình trạng suy nhược và đau nhức toàn thân. Nước mía giúp bù lại lượng nước và glucose đã mất, có thể giúp phục hồi nhanh hơn. Mặc dù có nhiều công dụng tốt, nước mía vẫn chứa lượng đường tương đối cao. Nhóm đối tượng sau nên cẩn trọng khi dùng:

- Người bệnh tiểu đường: Cần kiểm soát chặt chẽ lượng tiêu thụ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Người đang muốn giảm cân: Không nên uống quá nhiều để tránh nạp thừa năng lượng.

- Người có hệ tiêu hóa yếu, hay bị đầy bụng, tiêu chảy: Tránh dùng nước mía lạnh hoặc để qua đêm.