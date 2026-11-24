Tôm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn gia đình, có thể chế biến thành nhiều món khác nhau. Không chỉ cung cấp protein, tôm còn chứa selenium, kẽm và một lượng acid béo omega-3. Dưới đây là 4 lợi ích đáng chú ý của thực phẩm này.

1. Tôm cung cấp protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp

Tôm cung cấp protein chất lượng cao và chứa dưỡng chất có lợi. Ảnh: TV

Một trong những ưu điểm nổi bật của tôm là hàm lượng protein tương đối cao so với lượng năng lượng cung cấp. Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng, 100 g tôm biển tươi (phần ăn được) cung cấp khoảng 82 kcal, 17,6 g protein, 0,9 g chất béo và 0,9 g chất bột đường.

Protein là chất dinh dưỡng cần thiết để xây dựng, duy trì và sửa chữa các mô trong cơ thể, bao gồm cơ bắp. Chất này cũng tham gia sản xuất enzyme, hormone và các thành phần của hệ miễn dịch.

Đối với người cao tuổi, bổ sung đủ protein càng quan trọng do khối lượng và sức mạnh cơ bắp có xu hướng suy giảm theo tuổi tác. Thiếu protein trong khẩu phần có thể góp phần làm tăng nguy cơ mất cơ, suy giảm sức mạnh và ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Với hàm lượng protein tương đối cao nhưng ít chất béo, tôm là một lựa chọn để bổ sung đạm động vật bên cạnh cá, thịt nạc, trứng và sữa. Tuy nhiên, cần phối hợp đa dạng thực phẩm để đáp ứng nhu cầu protein và các chất dinh dưỡng khác.

2. Bổ sung selenium và các vi chất thiết yếu

Ngoài protein, tôm còn cung cấp một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể. Đáng chú ý là selenium, kẽm và vitamin B3.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng, 100 g tôm biển tươi cung cấp khoảng 38 mcg selenium, 1,1 mg kẽm và 2,3 mg vitamin B3 mang lại những giá trị như:

- Selenium tham gia cấu tạo các enzyme chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do. Khoáng chất này cũng cần thiết cho quá trình chuyển hóa hormone tuyến giáp và chức năng miễn dịch.Kẽm tham gia hoạt động của hệ miễn dịch, quá trình phân chia tế bào và tổng hợp protein.

- Vitamin B3 (niacin) góp phần chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein thành năng lượng, duy trì hoạt động bình thường của tế bào.

Những dưỡng chất này góp phần làm tăng giá trị dinh dưỡng của tôm nhưng chỉ nên xem tôm là một trong nhiều nguồn cung cấp vi chất, không thay thế sự đa dạng thực phẩm trong khẩu phần.

3. Bổ sung acid béo omega-3

Tôm có chứa acid béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Đây là những acid béo không bão hòa chuỗi dài tham gia cấu tạo màng tế bào, đặc biệt ở não và võng mạc.

EPA và DHA còn tham gia điều hòa các quá trình sinh học liên quan đến phản ứng viêm và sức khỏe tim mạch. Bổ sung hải sản vào chế độ ăn đa dạng là một cách cung cấp những acid béo này.

Lưu ý, hàm lượng omega-3 trong tôm không cao bằng nhiều loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá trích. Vì vậy, không nên chỉ ăn tôm để đáp ứng nhu cầu omega-3 mà nên luân phiên các loại cá béo và hải sản trong thực đơn.

4. Tôm có hàm lượng thủy ngân thấp

Một ưu điểm đáng chú ý của tôm là hàm lượng thủy ngân tương đối thấp so với nhiều loại hải sản khác.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), tôm nằm trong nhóm Best Choices (lựa chọn tốt nhất) – nhóm hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp, được khuyến nghị ưu tiên khi lựa chọn thực phẩm thủy sản, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ.

Thủy ngân, đặc biệt là methylmercury, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh, nhất là ở thai nhi và trẻ nhỏ. Vì vậy, lựa chọn hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm trong khi vẫn bổ sung protein và các dưỡng chất cần thiết.

5. Ăn tôm thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Tôm có chứa cholesterol nhưng không nên đánh giá tác động của thực phẩm này đối với sức khỏe tim mạch chỉ dựa trên cholesterol trong khẩu phần. Theo Viện Dinh dưỡng, 100 g tôm biển tươi chứa 0,9 g chất béo và 0,1 g acid béo bão hòa. Người có rối loạn lipid máu nên chú ý khẩu phần và tổng thể chế độ ăn, thay vì tự ý loại bỏ tôm nếu không có chỉ định riêng.

Tôm thuộc nhóm động vật giáp xác có khả năng gây dị ứng. Người từng bị dị ứng với tôm cần tránh ăn thực phẩm này vì phản ứng có thể nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khi chế biến, nên ưu tiên luộc, hấp, nướng hoặc nấu canh thay vì chiên ngập dầu, rang nhiều muối hoặc sử dụng quá nhiều nước sốt. Tôm nếu chưa chế biến cần được bảo quản lạnh đúng cách và nấu chín kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm.