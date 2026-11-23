Vào thời điểm này, ngay sau thời kỳ sương giá, loại rau có độ giòn và vị ngọt đậm đà nhất: Ngồng cải.

Những ngồng cải này rất thú vị; thời tiết càng lạnh thì chúng càng ngon. Sau khi có sương giá, tinh bột trong thân cây từ từ chuyển hóa thành đường, vị chát biến mất, và chỉ còn lại độ giòn và vị ngọt.

Khi chọn mua loại rau này, hãy tìm những cành tiết ra nước khi bóp nhẹ, và những nụ hoa vẫn còn khép chặt – đó là những chồi non nhất. Loại rau này dù là ở cái tím hay cải xanh đều rất mềm ngon.

Về mặt dinh dưỡng, mầm cải là một trong những loại rau lá xanh tốt nhất về hàm lượng vitamin C và axit folic, đồng thời cũng rất giàu chất xơ. Chúng rất thích hợp để làm giảm độ ngấy của thịt trong mùa đông.

Món ngon gợi ý: Mầm cải xối dầu

Món ăn này đòi hỏi kỹ năng kiểm soát nhiệt độ cao nhất, nhưng lại yêu cầu ít kinh nghiệm nấu nướng nhất.

- Rửa sạch mầm cải và loại bỏ phần cuống cứng. Đun sôi nước trong nồi, thêm một thìa nhỏ muối và vài giọt dầu; đây là bước quan trọng để giữ cho mầm cải dầu có màu xanh sau khi chần.

- Cho mầm cải vào và nấu trên lửa lớn trong 30 giây đến 1 phút. Khi chúng chuyển sang màu sẫm hơn và mềm, hãy vớt ra khỏi nồi ngay lập tức. Không nên nấu quá chín; nấu quá mười giây sẽ làm chúng bị héo.

- Xếp rau lên đĩa, rắc tỏi băm nhỏ lên trên, rồi rưới hai muỗng canh nước tương nhạt.

- Làm nóng một ít dầu trong chảo riêng, rồi đổ dầu lên tỏi băm nhỏ cho đến khi nghe thấy tiếng xèo xèo; mùi thơm sẽ lập tức lan tỏa khắp không gian.

Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến năm phút, và bạn sẽ được thưởng thức hương vị giòn, ngọt và tự nhiên của món ăn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!