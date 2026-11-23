Bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính thường được hướng dẫn tuân thủ chế độ ăn kiêng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và giai đoạn bệnh. Chế độ ăn kiêng được chỉ định có thể hạn chế một số chất dinh dưỡng nhất định, ví dụ phospho và kali, hoặc khuyến khích tiêu thụ các chất có lợi như protein có giá trị sinh học cao.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận, việc lựa chọn thực phẩm giàu protein cần được cân nhắc kỹ vì thận có nhiệm vụ lọc các chất thải hình thành trong quá trình chuyển hóa protein.

1. Người mắc bệnh thận có nên ăn trứng không?

Người mắc bệnh thận vẫn có thể ăn trứng nếu sử dụng với lượng phù hợp. Đây là thực phẩm cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ sửa chữa mô và thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể.

Một quả trứng gà cỡ lớn cung cấp khoảng 6 - 7 g protein, cùng vitamin B12, vitamin D, choline và một số chất dinh dưỡng quan trọng khác.

Tuy nhiên, khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải các chất thải từ quá trình chuyển hóa protein có thể bị hạn chế. Vì vậy, người mắc bệnh thận mạn tính chưa lọc máu thường được khuyến nghị kiểm soát tổng lượng protein trong khẩu phần ăn để giảm áp lực cho thận.

Ngược lại, người đang chạy thận nhân tạo có thể cần bổ sung nhiều protein hơn do một phần protein bị mất trong quá trình điều trị.

Do đó, người mắc bệnh thận không cần kiêng ăn trứng. Việc sử dụng trứng như thế nào cần căn cứ vào chức năng thận, giai đoạn bệnh và phương pháp điều trị.

2. Lòng trắng và lòng đỏ trứng, loại nào tốt hơn cho người bệnh thận?

Lòng trắng và lòng đỏ trứng có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Người mắc bệnh thận có thể cân nhắc lựa chọn tùy theo nhu cầu protein và các chỉ số sức khỏe.

- Lòng trắng trứng: Chứa nhiều protein nhưng rất ít phospho, kali và chất béo. Một lòng trắng trứng lớn cung cấp khoảng 3,6 g protein. Vì vậy, lòng trắng thường là lựa chọn phù hợp cho người cần bổ sung protein nhưng phải kiểm soát lượng phospho trong chế độ ăn.

- Lòng đỏ trứng: Chứa nhiều vitamin A, D, E, B12, choline và các chất béo cần thiết. Tuy nhiên, lòng đỏ cũng chứa lượng phospho cao hơn đáng kể so với lòng trắng và có cholesterol.

Đối với người mắc bệnh thận có nồng độ phospho trong máu cao hoặc cần hạn chế phospho từ thực phẩm, lòng trắng trứng có thể là lựa chọn thuận lợi hơn. Tuy nhiên, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn lòng đỏ nếu không có chỉ định cụ thể.

Bệnh nhân suy thận phải chịu mức độ căng thẳng oxy hóa tăng cao do hệ thống phòng vệ chống oxy hóa bị rối loạn chức năng cũng như tăng sản xuất và giảm khả năng thanh thải các loại oxy phản ứng ở thận. Trứng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, các chất chống oxy hóa có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể và hỗ trợ miễn dịch tốt.

Người bệnh thận không nên kiêng ăn trứng vì đây là nguồn protein chất lượng cao. Ảnh minh họa.

Lòng trắng trứng có tỷ lệ protein cao hơn so với lòng đỏ:

- Lòng trắng trứng: Khoảng 84% lượng calo đến từ protein.

- Lòng đỏ trứng: Khoảng 20% lượng calo đến từ protein.

Tùy thuộc vào nhu cầu protein cá nhân của bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính, việc lựa chọn trứng nguyên quả hoặc lòng trắng trứng mang lại sự linh hoạt trong việc bổ sung hoặc hạn chế protein trong kế hoạch ăn uống cho bệnh nhân thận.

Trứng nguyên quả cung cấp nguồn calo giàu chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao của bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính. Ngoài ra, trứng có hàm lượng natri thấp tự nhiên, một chất dinh dưỡng bị hạn chế trong chế độ ăn uống cho bệnh nhân thận.

Tùy thuộc vào việc hạn chế phospho và sự hiện diện của rối loạn lipid máu, có thể sử dụng cả quả trứng hoặc lòng trắng trứng. So với lòng trắng, lòng đỏ chứa các vitamin tan trong chất béo, sắt và kẽm, góp phần đáp ứng các yêu cầu về lượng khuyến nghị hàng ngày.

3. Người bệnh thận cần lưu ý gì khi ăn trứng?

Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng protein phù hợp dựa trên chức năng thận, cân nặng, tình trạng dinh dưỡng và phương pháp điều trị.

Nhìn chung, trứng vẫn có thể nằm trong chế độ ăn của người mắc bệnh thận. Ưu tiên lòng trắng trứng khi cần kiểm soát phospho, lựa chọn cách chế biến đơn giản và điều chỉnh khẩu phần phù hợp sẽ giúp người bệnh bổ sung dinh dưỡng mà không làm mất cân đối chế độ ăn.

Các nghiên cứu về chế độ ăn uống và chất lượng thực phẩm chưa tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trứng và nguy cơ tiến triển bệnh thận mạn tính. Cần có thêm nghiên cứu về việc tiêu thụ trứng và kết quả điều trị ở nhóm bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.