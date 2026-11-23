Hệ miễn dịch của con người có khả năng ghi nhớ và nhận diện các vi khuẩn đã từng gặp, từ đó phản ứng nhanh chóng khi chúng quay trở lại. Một câu hỏi đặt ra là liệu trí nhớ này có thể được tăng cường để chống lại ung thư hay không. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc kết hợp thuốc tiêu diệt tế bào ung thư với kháng thể thử nghiệm có thể mang lại hiệu quả bảo vệ ở chuột.

Hai liệu pháp kết hợp giúp loại bỏ hoàn toàn khối u ở chuột

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại công ty công nghệ sinh học Regeneron Pharmaceuticals của Mỹ. Họ đã sử dụng một loại thuốc điều trị ung thư đã được chứng minh hiệu quả có tên Enhertu, kết hợp với một kháng thể thử nghiệm nhằm tăng cường khả năng tấn công của hệ miễn dịch vào khối u. Chứa kháng thể liên kết với protein HER2, Enhertu đã được dùng để điều trị nhiều loại ung thư như ung thư vú và ung thư dạ dày.

Kháng thể thử nghiệm trong nghiên cứu có khả năng hỗ trợ các tế bào miễn dịch, đặc biệt là tế bào T, trong việc nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Kháng thể này được thiết kế để liên kết với hai mục tiêu khác nhau nhằm tăng cường hiệu quả tấn công.

Nghiên cứu mới mở ra hy vọng chữa hoàn toàn ung thư

Trong các thử nghiệm trên chuột mang khối u vú và ung thư đại trực tràng, sự kết hợp giữa thuốc điều trị ung thư và kháng thể thử nghiệm đã cho kết quả khả quan. Tất cả 9 con chuột được điều trị bằng cả hai phương pháp đều loại bỏ hoàn toàn khối u. Đặc biệt, sau khi không còn khối u trong ít nhất bốn tuần, những con chuột này vẫn có khả năng đào thải tế bào ung thư khi được tiêm lại mà không cần điều trị thêm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khả năng bảo vệ của hệ miễn dịch không chỉ dựa vào protein HER2 mà còn nhận diện các đặc điểm khác của khối u. Việc loại bỏ tế bào T CD8 đã làm mất hoàn toàn lợi ích của sự kết hợp này, cho thấy vai trò quan trọng của chúng trong việc chống lại ung thư.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thử nghiệm một kháng thể khác nhắm vào EGFR, cho thấy hiệu quả loại bỏ khối u ở khoảng 75% số chuột trong mô hình khối u vú kháng thuốc. Sự kết hợp này cũng cho thấy hiệu quả khi kết hợp với thuốc hóa trị fluorouracil, giúp làm chậm sự phát triển của khối u đại trực tràng.

Mặc dù những kết quả này rất hứa hẹn, nhưng các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng cần phải tiến hành thêm các thử nghiệm lâm sàng trên người để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phương pháp điều trị này. Công ty Regeneron đã tài trợ cho nghiên cứu và tất cả các tác giả đều là nhân viên hiện tại hoặc trước đây của công ty.