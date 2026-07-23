Chủ quán lý giải việc bán bát cháo lươn giá 250.000 đồng ở Cửa Lò

Ngày 22/7, ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, địa phương đã giao Công an phường phối hợp lực lượng quản lý du lịch vào cuộc xác minh.

Trước đó, trên một diễn đàn có hơn 270.000 thành viên xuất hiện bài viết của một thực khách phản ánh bát cháo lươn cỡ lớn tại một quán ăn đêm tại Cửa Lò có giá 250.000 đồng.

Bài đăng kèm hình ảnh màn hình điện thoại hiển thị tổng số tiền thanh toán 720.000 đồng cùng thực đơn của quán. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết.

Thực khách phản ánh giá bát cháo lươn giá 250.000 đồng tại một quán ăn đêm lên diễn đàn. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định sự việc xảy ra tại quán ăn đêm M.K., thuộc khối Thu Thủy 1, phường Cửa Lò.

Công an phường đã làm việc với bà N.T.M. (57 tuổi) - chủ quán, và chị H.T.T. (32 tuổi) - con dâu chủ quán, là người trực tiếp nhận gọi món của đoàn khách.

Theo tường trình của chủ quán, khoảng 1h ngày 20/7, đoàn khách khoảng 15 người đến ăn tại quán và gọi 2 tô cháo lươn cỡ lớn, 2 tô cháo hàu, 2 đĩa bánh mì rán cùng 2 ca trà đá. Khi gọi món, hai bên không thỏa thuận trước về giá.

Sau đó, một nam thanh niên trong đoàn vào khu vực bếp đề nghị cho thêm lươn. Nhân viên bếp thông báo giá 1 tô cháo lươn cỡ lớn là 200.000 đồng. Người này tiếp tục yêu cầu cho thêm lươn rồi trở lại bàn ăn.

Theo chủ quán, do chủ quan, quán đã chế biến thêm lươn cho 2 tô cháo và tính giá 250.000 đồng mỗi tô nhưng không thông báo lại với khách.

Khoảng 1 giờ sau, đoàn khách thanh toán tổng cộng 720.000 đồng rồi rời quán mà không có ý kiến hay thắc mắc tại thời điểm đó.

Lãnh đạo UBND phường Cửa Lò cho biết, địa phương đang liên hệ với đoàn khách để làm rõ vụ việc. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, bài viết phản ánh trên Facebook hiện đã được gỡ bỏ.