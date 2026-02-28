Sản phụ 24 tuổi sinh 5 con sau thụ thai tự nhiên

Dilire, 24 tuổi, quê ở Tân Cương, trải qua ca mổ lấy thai tại Bệnh viện Trung Nam, thuộc Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, rạng sáng 26/2. 5 em bé gồm một bé trai và 4 bé gái, đều được thụ thai tự nhiên.

Theo dữ liệu y khoa, xác suất mang thai 5 tự nhiên là khoảng 1/60 triệu. Việc cả mẹ và các bé đều an toàn không chỉ được xem là kỳ tích mà còn lập kỷ lục mới về số ca đa thai chào đời tại bệnh viện này.

Sản phụ hiện sức khỏe tốt sau ca mổ lấy thai. Ảnh: Global Times

Bệnh viện cho biết sản phụ mắc Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), vốn khó thụ thai. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm ngoái, cô bất ngờ có bầu tự nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi biết sắp được làm mẹ của 5 đứa trẻ.

Do mang đa thai có rất nhiều nguy cơ, Dilire đã vượt hàng nghìn km, tìm đến bác sĩ sản khoa nổi tiếng Li Jiafu - người từng tham gia bộ phim tài liệu y khoa Life’s Gate và có nhiều kinh nghiệm trong xử lý ca sản khoa nguy kịch. Sau lần gặp gỡ đó, êkíp bác sĩ Li Jiafu đã thành lập một nhóm chuyên môn gồm sản khoa, nhi khoa sơ sinh, gây mê và nhiều bộ phận liên quan, duy trì tư vấn y tế trực tuyến và theo dõi thai kỳ từ xa cho Dilire khi cô quay về Tân Cương dưỡng thai.

Đêm 25/2, khi thai kỳ bước sang tuần thứ 29, Dilire xuất hiện dấu hiệu vỡ ối sớm. Bệnh viện lập tức kích hoạt phương án mổ lấy thai khẩn cấp.

Khoảng 2h sáng 26/2, với sự phối hợp của hơn 20 nhân viên y tế, 5 em bé lần lượt chào đời, cân nặng từ 870 g đến 1.030 g. Dù thuộc nhóm sinh cực non và cân nặng cực thấp, may mắn các bé đều đạt điểm đánh giá sức khỏe trên 6. Hiện 5 đứa trẻ đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh.

5 em bé hiện được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Global Times

Theo các bác sĩ, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, khi những trẻ sinh non cần vượt qua các nguy cơ về hô hấp, nhiễm trùng và dinh dưỡng.

Bác sĩ Li Jiafu - người trực tiếp thực hiện ca mổ - cho biết đây là trường hợp đa thai lớn nhất ông gặp trong sự nghiệp của mình. Để bảo đảm an toàn cho sản phụ, êkíp đã áp dụng các biện pháp như truyền máu tự thân và sử dụng thuốc tăng co hồi tử cung trong quá trình phẫu thuật, qua đó hạn chế nguy cơ băng huyết - biến chứng thường gặp ở các ca sinh đa thai.