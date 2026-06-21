Bác sĩ cảnh báo về nỗi bí bách khó nói của nhiều quý ông sau tuổi 50

Tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Đáng nói, bệnh nhân đã có bất thường về sức khỏe trong thời gian dài nhưng vẫn trì hoãn đi khám. Người bệnh cũng có nhiều triệu chứng bệnh nguy hiểm khác như đường huyết dao động, mắt mờ, mệt mỏi.

Khai thác tiền sử cho thấy, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, tê bì hai chân, nhìn mờ, thỉnh thoảng tức ngực, đường huyết dao động không ổn định.

Đặc biệt, tình trạng tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm kéo dài khiến người bệnh mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày, đồng thời làm việc kiểm soát đường huyết và huyết áp trở nên khó khăn hơn.

Người bệnh còn xuất hiện triệu chứng tiểu ra máu, khiến bản thân và gia đình hết sức lo lắng nên đã đưa người bệnh đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương để thăm khám.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bằng hỏi thăm bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BVCC

Qua khám lâm sàng cùng các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị bí tiểu do u phì đại tiền liệt tuyến. Kết quả siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt có kích thước rất lớn, trọng lượng ước tính khoảng 146 gam, gây chèn ép nghiêm trọng đường tiểu dưới.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, đặc biệt là bệnh lý đái tháo đường kéo dài cùng khối u tiền liệt tuyến kích thước lớn, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo.

Ca phẫu thuật do bác sĩ Ngô Văn Bằng cùng ê-kíp khoa Ngoại chung thực hiện đã diễn ra thuận lợi, an toàn. Khối u phì đại được cắt bỏ thành công, giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường tiểu, giúp người bệnh phục hồi chức năng tiểu tiện, cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiểu tiện thuận lợi và tiếp tục được theo dõi hậu phẫu, đồng thời kiểm soát đường huyết theo phác đồ điều trị của bệnh viện.

Bác sĩ Ngô Văn Bằng, khoa Ngoại chung cho biết, phì đại tiền liệt tuyến là bệnh lý thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Khi tuyến tiền liệt tăng kích thước sẽ chèn ép niệu đạo, cản trở quá trình tiểu tiện với các biểu hiện như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu ngắt quãng, bí tiểu hoặc tiểu ra máu.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi bàng quang, suy giảm chức năng thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Theo bác sĩ Bằng, hiện nay, đối với những trường hợp tuyến tiền liệt có trọng lượng trên 100 gam, trước đây người bệnh thường không được chỉ định phẫu thuật nội soi qua đường niệu đạo mà chủ yếu phải mổ mở hoặc thực hiện kỹ thuật HoLEP (bóc nhân phì đại tuyến tiền liệt bằng laser và lấy mô ra ngoài bằng máy nghiền mô).

Mổ mở thường khiến người bệnh đau nhiều sau phẫu thuật, thời gian hồi phục kéo dài và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, đặc biệt ở những người mắc đái tháo đường, trong khi đó, phương pháp HoLEP mang lại hiệu quả điều trị tốt nhưng chi phí cao.

Kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt u phì đại tiền liệt tuyến qua đường niệu đạo, ngay cả đối với những trường hợp có tuyến tiền liệt kích thước rất lớn. Phương pháp này giúp giảm xâm lấn, ít đau, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị và được BHYT thanh toán theo quy định.

Bác sĩ Ngô Văn Bằng cũng khuyến cáo, nam giới từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt là những người mắc đái tháo đường hoặc các bệnh lý mạn tính, khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm, bí tiểu hoặc tiểu ra máu cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính đi kèm.

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo tuổi. Có khoảng 20% nam giới trong độ tuổi từ 41 đến 50 mắc bệnh tăng sinh tiền liệt tuyến. Tỷ lệ này tăng lên khoảng 50% ở nhóm tuổi từ 51 đến 60 và có thể vượt quá 90% ở nam giới trên 80 tuổi.Trong đó, khoảng 25% nam giới ở tuổi 55 xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, trong khi con số này tăng lên khoảng 50% ở tuổi 75. Mặc dù là bệnh lý lành tính, tăng sinh tuyến tiền liệt cần được chẩn đoán chính xác để phân biệt với các bệnh lý khác, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, nhằm đảm bảo người bệnh được điều trị đúng hướng và kịp thời. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tăng sinh tiền liệt tuyến có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như bí tiểu cấp phải đặt sonde tiểu cấp cứu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn, sỏi bàng quang, tiểu máu kéo dài, tổn thương chức năng bàng quang và thậm chí suy giảm chức năng thận do tình trạng tắc nghẽn đường tiểu kéo dài.