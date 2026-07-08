Mâm cơm cữ bố chồng nấu cho con dâu

Theo Hà Phương, nhiều năm nay, bố chồng là người đảm nhận việc nấu nướng trong gia đình do mẹ chồng bận kinh doanh từ sáng đến tối.

Là người Thanh Hóa nhưng lấy chồng ở Hải Phòng, Hà Phương cho biết từng bất ngờ khi thấy đàn ông trong gia đình chồng đảm nhận nhiều công việc bếp núc.

Không chỉ ngày thường, vào các dịp giỗ chạp, lễ, Tết, bố chồng và chồng chị đều vào bếp nấu nướng, trong khi phụ nữ chủ yếu phụ dọn dẹp, sơ chế thực phẩm.

Theo bà mẹ hai con, do làm việc tại sân bay theo ca kíp, chị hiếm khi có thời gian vào bếp dù yêu thích nấu ăn. "Thường tôi đi làm rất sớm và về rất muộn, khi cả nhà chưa ai dậy hoặc đã đi ngủ. Bố mẹ hiểu đặc thù công việc nên luôn tạo điều kiện để tôi nghỉ ngơi", chị nói.

Bốn năm trước, khi sinh con đầu lòng, chị từng chia sẻ những mâm cơm cữ do bố chồng chuẩn bị mỗi ngày. Đến lần sinh bé thứ hai, thói quen này vẫn được duy trì.

Mỗi sáng, ông đi chợ, lên thực đơn rồi vào bếp nấu các món phù hợp với khẩu vị của con dâu. Những hôm bận việc, ông chuẩn bị sẵn thực phẩm và dặn con trai nấu thay.

"Mình và bố nhắn tin với nhau quanh đi quẩn lại chỉ có câu 'Con ơi xuống ăn cơm nhé!'. Thương lắm. Phúc phần của mình là được làm con của bố mẹ", Hà Phương nói.

Theo Hà Phương, bố mẹ chồng không áp đặt những thực đơn kiêng khem như chỉ ăn móng giò hay thịt kho mặn. Thay vào đó, mâm cơm mỗi ngày đều thay đổi với tôm, cá, thịt, rau xanh, canh và trái cây, vừa hợp khẩu vị vừa đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ sau sinh.

"Phần ngon nhất lúc nào bố cũng để cho mình. Bữa nào mình cũng ăn hết sạch", chị nói.

Trong thời gian Hà Phương ở cữ, cả gia đình cùng san sẻ việc chăm em bé. Chồng chị đảm nhận phần lớn việc giặt giũ, thay tã, tắm con và hỗ trợ chăm sóc vết thương sau sinh để vợ có thời gian hồi phục sức khỏe.

Nhờ được hỗ trợ cả về thể chất lẫn tinh thần, chị cho biết không rơi vào trạng thái căng thẳng sau sinh, có nhiều thời gian nghỉ ngơi và đủ sữa cho con bú.

"Tôi luôn nghĩ người phụ nữ hạnh phúc sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc. Khi người mẹ được yêu thương và chăm sóc, cả gia đình cũng hạnh phúc hơn", chị bày tỏ.

Bài đăng chia sẻ những mâm cơm cữ bố chồng chuẩn bị trong lần sinh con thứ hai của Hà Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

Nhiều người gọi bố chồng chị là "bố chồng quốc dân", bày tỏ sự ấn tượng trước cách ông thể hiện sự quan tâm qua những bữa cơm. Một số bà mẹ cũng cho biết từng được bố mẹ chồng hoặc bố mẹ ruột chăm lo bữa ăn sau sinh và xem đó là sự hỗ trợ ý nghĩa trong giai đoạn ở cữ.