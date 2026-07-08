Món ăn có mùi như tất bẩn ở Nhật Bản

Được ví như mùi tất bẩn song đậu nành lên men của Nhật Bản hấp dẫn không chỉ người bản địa mà chinh phục cả khẩu vị của thực khách quốc tế.

Wesley Smith, du khách người Mỹ, tập trung vào chiếc bát trước mặt, dùng đũa kéo những sợi nhớt trong suốt, từ từ thưởng thức natto, món đậu nành lên men của Nhật Bản. Món ăn vừa được yêu thích lại vừa bị ghét bỏ, đang từng bước chinh phục thực khách toàn cầu bằng chính sự khác thường.

Sản lượng xuất khẩu natto đã tăng ba lần trong tám năm qua, khi ngày càng nhiều người bị thu hút bởi những lợi ích với sức khỏe. Hai thị trường nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ. Điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của món ăn giàu dinh dưỡng, bất chấp mùi nồng và hương vị vốn được xem khá "khó làm quen" với nhiều người.

Đậu nành lên men của Nhật Bản. Ảnh: AFP

Natto là món điểm tâm truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản. Đậu nành luộc chín và ủ với lợi khuẩn bacillus subtilis, thành phẩm có đặc điểm chính là dính nhớt, kéo sợi và mùi nồng. Mùi hương đặc trưng khiến ngay cả người Nhật cũng có những ý kiến trái chiều, dù nó mang giá trị dinh dưỡng cao, được gọi là "siêu thực phẩm".

"Lúc đầu tôi thấy mùi khó chịu nhưng sau nhiều năm, tôi dần quen và yêu thích. Nó giống như việc tập ăn một loại phomai nặng mùi mà mọi người vẫn gọi là... mùi tất bẩn", anh Wesley Smith chia sẻ trong bữa trưa tại Natto Kobo Sendai-ya, một nhà hàng ở Tokyo phục vụ đậu nành lên men ăn không giới hạn. Đây là nơi được ví như "địa ngục" với người không thể chịu nổi món này, nhưng lại là "thiên đường" với những người yêu thích.

Vợ của anh, Maya Bourdeau, ví natto như rượu vang tự nhiên, một hương vị khác lạ mà không phải ai cũng quen ngay từ lần đầu thưởng thức.

Du khách ăn thử đậu nành lên men. Video: Vanskitchen

Những năm gần đây, natto đã gia nhập danh sách thực phẩm lên men được yêu thích như kimchi hay kombucha. Tại Mỹ, nhiều người tìm đến các đồ ăn này để cải thiện sức khỏe đường ruột sau Covid-19. Việc thường xuyên ăn đồ giàu chất xơ và protein được cho có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và nâng cao mật độ xương.

Tại Trung Quốc, xu hướng sống lành mạnh, đặc biệt trong tầng lớp trung và thượng lưu, cũng đang thúc đẩy sự quan tâm đối với ẩm thực Nhật Bản, theo báo cáo của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).

Tại nhà hàng Nhật Suehiro ở Los Angeles, chủ quán Kenji Suzuki cho biết ông nhận thấy ngày càng nhiều thực khách không phải người Nhật mạnh dạn thử natto. "Khi mạng xã hội bắt đầu nói về siêu thực phẩm này, ngày càng có nhiều người muốn biết thực chất nó là gì, muốn nếm thử xem có kinh khủng như mọi người vẫn đồn hay không. Có người không thích, nhưng cũng có rất nhiều người mê", Suzuki nói.

Vợ chồng Wesley Smith thử món ăn tại Nhật Bản. Ảnh: AFP

Theo Kenji Suzuki, việc khuấy thật kỹ sẽ làm tăng tối đa độ nhớt của món ăn. Ông tin rằng chính kết cấu dính nhớt này khiến nhiều người Mỹ e ngại, dù natto đang được ca ngợi trong thời gian gần đây, nó cũng khó có thể trở thành món ăn đại chúng.

"Tôi không thể nghĩ ra món ăn phổ biến nào trong ẩm thực Mỹ có kết cấu nhớt như vậy", ông nói.

Ngược lại, Daisuke Tsujimoto, lại rất thích natto. Anh đã di chuyển hàng trăm km từ Osaka đến Tokyo chỉ để thỏa thích thưởng thức món ăn này tại Natto Kobo Sendai-ya. "Đây thực sự là một nét văn hóa ẩm thực mà Nhật Bản có thể tự hào", chàng trai 31 tuổi chia sẻ.

Ngoài những lợi với ích sức khỏe được nhắc đến, đậu nành lên men còn phổ biến nhờ giá cả bình dân. Món ăn này còn được mệnh danh là "ngôi sao về giá cả". Một vỉ gồm ba hộp natto, mỗi hộp nặng khoảng 40-50 gram, thường được bán tại siêu thị với giá 100 yên (khoảng 15.000 đồng) hoặc thấp hơn. Mỗi hộp kèm các gói nhỏ đựng mù tạt và nước tương.

"Rất ít món ăn xứng đáng được gọi là siêu thực phẩm lành mạnh như natto. Tôi hy vọng sẽ đến lúc mọi người sẵn sàng bỏ tiền để mua những loại natto chất lượng cao", ông Kenji Suzuki nói thêm.

Đó cũng chính mục tiêu của thương hiệu Kamakurayama Nattodo. Sản phẩm được quảng bá có độ nhớt cao nhưng giảm đáng kể mùi hăng và vị đắng, giúp người mới ăn dễ tiếp cận. Tại nhà máy của công ty ở phía tây Tokyo, các công nhân trong trang phục vô trùng rửa sạch hạt đậu nành, hấp chín rồi phun lợi khuẩn lên bề mặt. Sau đó, máy móc sẽ chia đậu vào từng cốc trước khi đưa đi lên men trong khoảng 18 tiếng.

Có giá cao gấp khoảng ba lần so với natto thông thường, Kamakurayama Nattotrong những năm gần đây đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài, gồm Hong Kong, Thượng Hải, Singapore và Na Uy.

"Tôi từng nghe rằng ở một số quốc gia, nhiều người biết rằng natto rất tốt cho sức khỏe nên tự ép ăn, dù thực sự không hề thích hương vị của nó. Nhưng nếu kiên trì ăn một thời gian, bạn chắc chắn sẽ bị món này chinh phục", ông Yoshihiro Noro, đại diện thương hiệu, nói.