Trắng đêm mưa bão cứu sống bệnh nhân sốc mất máu, chở sản phụ chuyển dạ đến viện

Bác sĩ cứu bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch

Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, trong đêm trực đầu tiên triển khai phương án phòng chống bão số 3, các bác sĩ của đơn vị đã cấp cứu thành công một bệnh nhân nguy kịch - sốc mất máu cấp do chảy máu túi thừa đại tràng.

Theo đó, bệnh nhân nữ Hà Thị V. (51 tuổi, trú tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt, mạch nhanh, dấu hiệu mất máu tiêu hoá nặng. Sau đó, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán sốc mất máu cấp do xuất huyết tiêu hoá thấp.

Bệnh nhân nữ 51 tuổi bị sốc mất máu cấp do chảy máu túi thừa đại tràng được các bác sĩ BV ĐKKV Cẩm Phả cứu sống trong đêm bão số 3.

Sau khi xử trí hồi sức bằng truyền dịch, truyền 3 đơn vị máu, thuốc cầm máu, ê-kíp chuyên môn gồm: BSCKII Đỗ Ngọc Lâm - Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, BSCKI Nguyễn Văn Đức - Bác sĩ nội soi tiêu hoá và cộng sự đã khẩn trương đưa bệnh nhân vào phòng nội soi can thiệp cấp cứu.

Qua hình ảnh nội soi, các bác sĩ xác định rõ điểm chảy máu tại túi thừa đại tràng - nguyên nhân gây mất máu cấp. Lập tức ê-kíp tiến hành đặt 2 clip cầm máu, xử lý chính xác và dứt điểm ổ xuất huyết.

Sau khi được can thiệp thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, ổn định và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trong đêm trực đầu tiên phòng chống bão số 3, kíp chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã phát huy tinh thần "bốn tại chỗ", phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu và xử trí tình huống khẩn cấp một cách chủ động mang lại sự sống cho bệnh nhân.

Công an xã dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ chuyển dạ đến viện

Vào khoảng 22h đêm 21/7, khi cơn bão số 3 đổ bộ, gây mưa lớn và gió giật mạnh, một sản phụ trên địa bàn xã Đường Hoa (Quảng Ninh) có dấu hiệu chuyển dạ cần được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Trong hoàn cảnh mưa to, đường trơn trượt và nguy hiểm, gia đình sản phụ đã không thể tự di chuyển bằng các phương tiện thông thường.

Công an xã Đường Hoa dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ chuyển dạ đến Trung tâm y tế trong đêm bão.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đường Hoa nhanh chóng huy động lực lượng, sử dụng xe chuyên dụng để hỗ trợ đưa sản phụ đến Trung tâm Y tế Hải Hà.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao, sản phụ đã được chuyển đến cơ sở y tế an toàn, bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và con.

Việc làm của lực lượng công an xã không chỉ thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", mà còn là minh chứng cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vì sự bình yên, an toàn của người dân, kể cả trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt nhất.