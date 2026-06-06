Cụ ông 74 tuổi mệt mỏi khi có 'rổ sỏi' lạo xạo trong bao quy đầu

Ngày 3/6, ông Nguyễn Văn T. (74 tuổi, trú tại Tân Dĩnh, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng tiểu khó nghiêm trọng. Ông T. cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, tia tiểu rất yếu và phải rặn mạnh mới thoát ra được. Gần đây, do không thể chịu đựng thêm và tự sờ thấy có nhiều cặn sỏi lạo xạo bên trong bao quy đầu, ông mới quyết định đến bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị hẹp khít bao quy đầu. Do tuổi cao, đời sống tình dục không còn thường xuyên, bao quy đầu ít được lộn rửa, kết hợp với việc vệ sinh vùng kín chưa đúng cách trong thời gian dài khiến cặn bẩn tích tụ, vôi hóa thành sỏi. Đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến đường tiểu bị chèn ép, gây đau đớn và bất tiện cho người bệnh.

Ngày 4/6, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bao quy đầu kết hợp tạo hình lỗ tiểu. Ca mổ do ThS.BS Hoàng Chúc – Khoa Ngoại thận – Tiết niệu – Nam học trực tiếp thực hiện.

ThS.BS Hoàng Chúc đang thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Văn T.. Ảnh: T.N.L.

Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi và an toàn. Kíp mổ đã lấy sạch toàn bộ sỏi trong bao quy đầu, cắt lọc các tổ chức xơ hóa, nong rộng lỗ tiểu và tạo hình lại bao quy đầu hoàn chỉnh, giúp đường tiểu thông thoáng hoàn toàn.

ThS.BS Hoàng Chúc cho biết: "Dù ca phẫu thuật chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, nhưng đòi hỏi kíp mổ phải vận dụng kỹ năng và kinh nghiệm khéo léo để cắt lọc triệt để các mô xơ hóa, tạo hình lại lỗ tiểu chuẩn xác nhằm đảm bảo thông thoáng đường tiểu, đồng thời hướng tới phục hồi chức năng sinh lý về sau cho người bệnh."

Hiện tại, sức khỏe ông T. đã ổn định, không còn phải dùng thuốc giảm đau. Bệnh nhân đã có thể đi tiểu dễ dàng, tia tiểu to, không đau và không cần phải rặn. Do vết mổ nằm ở vùng tầng sinh môn – nơi dễ tiếp xúc với chất thải, ông T. tiếp tục được chăm sóc, thay băng nghiêm ngặt tại viện để phòng ngừa nhiễm trùng. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện vào thứ Hai, ngày 8/6 tới.

Dự kiến bệnh nhân Nguyễn Văn T. sẽ được xuất viện vào ngày 8/6 tới. Ảnh: T.N.L.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Khoa Ngoại thận – Tiết niệu – Nam học, khuyến cáo nam giới, đặc biệt là người cao tuổi, cần chú ý vệ sinh vùng kín thường xuyên và đúng cách.

Khi có các biểu hiện như tiểu khó, tia tiểu yếu, phải rặn, tiểu không hết bãi hoặc vùng bao quy đầu bị viêm nhiễm kéo dài, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý xử lý tại nhà vì tình trạng ứ đọng cặn bẩn lâu ngày sẽ hình thành sỏi, gây viêm loét, xơ hóa và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho hệ tiết niệu.