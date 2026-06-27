5 quan niệm sai lầm về vô sinh khiến nhiều cặp đôi lỡ cơ hội làm cha mẹ

Vô sinh là một thực trạng đáng báo động khi ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều cặp vợ chồng hiện nay. Việc tiếp cận các nguồn thông tin sai lệch không chỉ làm gia tăng sự căng thẳng, hoang mang không đáng có mà còn trì hoãn thời gian vàng điều trị.

Hiểu đúng bản chất khoa học sẽ giúp các cặp đôi có thêm sự chủ động và vững bước trên con đường làm cha mẹ.

Dưới đây là một số quan niệm sai lầm thường gặp:

Sai lầm 1: Vô sinh là vấn đề chỉ xảy ra ở phụ nữ

Vô sinh không phải do phụ nữ mà thường được chia đều cả nam và nữ giới.

Nhiều người vẫn mang tư tưởng định kiến rằng khi một cặp đôi chậm trễ có con thì nguyên nhân chắc chắn xuất phát từ người vợ. Tuy nhiên, các số liệu thống kê y khoa đã chứng minh điều ngược lại. Khả năng sinh sản phụ thuộc đồng đều vào cả hai giới, trong đó có đến 1/3 tổng số trường hợp vô sinh được xác định hoàn toàn là do yếu tố từ nam giới.

Đối với những nam giới nhận chẩn đoán hiếm muộn, cơ hội thụ thai tự nhiên hoặc can thiệp y khoa vẫn luôn rộng mở. Chất lượng tinh trùng chịu tác động rất lớn bởi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Do đó, nam giới được khuyến nghị cần tuyệt đối tránh xa thuốc lá, hạn chế tối đa các thức uống chứa cồn như rượu bia, đồng thời thiết lập một chế độ ăn uống khoa học, giàu dưỡng chất.

Điều cần thiết là phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ để có phác đồ điều trị phù hợp. Việc thăm khám sớm với bác sĩ chuyên khoa tiết niệu sẽ giúp phái mạnh xác định chính xác vấn đề và lựa chọn phương án điều trị tối ưu.

Sai lầm 2: Sử dụng thuốc tránh thai lâu ngày sẽ gây vô sinh

Đây là một trong những nỗi sợ phổ biến nhất khiến nhiều phụ nữ e ngại khi lựa chọn các phương pháp ngừa thai nội tiết. Thực tế, các bằng chứng khoa học cho thấy việc sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài hoàn toàn không gây vô sinh hay làm tổn hại đến khả năng sinh sản tự nhiên của nữ giới sau khi ngừng thuốc.

Mối bận tâm lớn nhất của chị em là phải mất bao lâu để cơ thể rụng trứng và khôi phục chu kỳ kinh nguyệt bình thường sau khi dừng biện pháp tránh thai. Thông thường, hệ nội tiết sẽ tự điều chỉnh và các nang trứng sẽ bắt đầu rụng lại bình thường trong khoảng từ một đến vài tháng.

Riêng đối với một số dạng ngừa thai đặc biệt như thuốc tiêm tránh thai Depo-Provera, các dược chất sẽ cần nhiều thời gian hơn để đào thải hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, sự chậm trễ mang tính cơ học này không để lại bất kỳ di chứng lâu dài nào đối với chức năng sinh sản. Hãy chủ động thảo luận cùng bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa để hiểu rõ những phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể khi bắt đầu hoặc kết thúc một liệu trình tránh thai.

Sai lầm 3: Chỉ phụ nữ ngoài 35 tuổi mới bị vô sinh, hiếm muộn

Mặc dù tuổi tác là một rào cản sinh học tự nhiên và là yếu tố gây suy giảm chất lượng trứng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các cặp đôi trẻ tuổi sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với vô sinh. Trên thực tế, hiếm muộn có thể xảy ra bất kỳ gia đình nào, ở mọi lứa tuổi do nhiều nguyên nhân phức tạp khác nhau, bao gồm cả các bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể.

Nếu phụ nữ đã bước sang tuổi 35 và đang có kế hoạch có con, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng cần thiết. Thay vì chờ đợi, các cặp đôi lớn tuổi nên chủ động liên hệ sớm với các cơ sở y tế chuyên khoa trước khi bắt đầu thả tự nhiên. Trong quá trình tư vấn tiền sản, các chuyên gia y tế sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng tiền sử bệnh lý, các loại thuốc đang sử dụng hàng ngày và các yếu tố nguy cơ cá nhân. Từ đó, bác sĩ sẽ tư vấn một lộ trình chăm sóc sức khỏe toàn diện để chuẩn bị cho một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh nhất.

Sai lầm 4: Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là con đường điều trị duy nhất

Khi nhắc đến hai chữ "vô sinh", đa phần mọi người đều nghĩ ngay đến việc phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với chi phí cao. Dù IVF là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến và mang lại tỷ lệ thành công rất cao nhưng đây hoàn toàn không phải là giải pháp duy nhất cho tất cả mọi ca bệnh.

Y học hiện đại sở hữu một chuỗi các phương pháp điều trị đa dạng từ đơn giản đến phức tạp, được cá nhân hóa dựa trên căn nguyên của từng cặp đôi. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây vô sinh cụ thể như tắc vòi trứng, rối loạn rụng trứng, tinh trùng yếu hay do nguyện vọng riêng của gia đình, các bác sĩ có thể chỉ định từ các biện pháp nội khoa bằng thuốc, phẫu thuật sửa chữa cơ quan sinh sản, cho đến giải pháp mang thai hộ.

Điều quan trọng nhất là cần đồng hành cùng một chuyên gia hỗ trợ sinh sản giàu kinh nghiệm để cùng xây dựng một kế hoạch điều trị trúng đích, phù hợp nhất với điều kiện sức khỏe và kinh tế của bản thân.

Sai lầm 5: Bỏ qua cơ hội khám vô sinh hiếm muộn

Rất nhiều cặp vợ chồng âm thầm chịu đựng, tự tìm kiếm các bài thuốc dân gian và cố gắng thụ thai trong nhiều năm trước khi tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ sản khoa. Đây là một sai lầm tai hại có thể làm bỏ lỡ giai đoạn điều trị.

Theo các hướng dẫn, mốc thời gian chờ đợi để đi khám được phân chia rõ rệt dựa trên độ tuổi sinh học:

Đối với các cặp đôi dưới 35 tuổi: Nếu đã duy trì tần suất quan hệ tình dục đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai trong vòng một năm mà chưa có tin vui, hai vợ chồng nên lên lịch hẹn với chuyên gia hỗ trợ sinh sản.

Đối với các cặp đôi từ 35 tuổi trở lên: Thời gian này được rút ngắn xuống chỉ còn 6 tháng. Do số lượng và chất lượng trứng suy giảm rất nhanh theo tuổi tác, việc tìm kiếm sự hỗ trợ y tế sớm sau nửa năm sẽ giúp gia tăng đáng kể cơ hội làm mẹ thành công.