4 thói quen ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nữ giới

Nhận biết các dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa và thăm khám đúng thời điểm giúp chị em bảo vệ khả năng sinh sản.

Những thói quen có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có các bệnh lý ở tử cung, buồng trứng và vòi trứng. Một số thói quen sinh hoạt không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tình dục và viêm nhiễm đường sinh dục. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, những bệnh lý này có thể gây biến chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Dưới đây là những thói quen chị em cần lưu ý:

- Quan hệ tình dục không an toàn: Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu bạn tình nhiễm bệnh. Một số bệnh như nhiễm Chlamydia hoặc bệnh lậu có thể gây viêm vùng chậu, tổn thương vòi trứng, làm tăng nguy cơ vô sinh hoặc mang thai ngoài tử cung nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, sử dụng bao cao su đúng cách và chủ động xét nghiệm khi có nguy cơ là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

- Thụt rửa âm đạo: Nhiều phụ nữ cho rằng thụt rửa sâu bên trong âm đạo giúp làm sạch vùng kín tốt hơn. Tuy nhiên, thói quen này có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh tự nhiên, gây kích ứng và làm tăng nguy cơ viêm nhiễm. Khi nhiễm trùng đường sinh dục lan lên tử cung và vòi trứng, nguy cơ tổn thương cơ quan sinh sản có thể tăng lên.

- Vệ sinh vùng kín không đúng cách: Vệ sinh quá nhiều lần, chà xát mạnh hoặc sử dụng các sản phẩm có chất tẩy rửa gây kích ứng có thể làm tổn thương vùng da và niêm mạc bên ngoài. Ngược lại, vệ sinh không phù hợp cũng có thể gây khó chịu, tạo điều kiện cho một số vấn đề viêm nhiễm phát sinh. Chị em nên vệ sinh nhẹ nhàng vùng âm hộ bằng nước sạch, lau khô và thay đồ lót thường xuyên. Không cần thụt rửa sâu bên trong âm đạo vì cơ quan này có cơ chế tự làm sạch tự nhiên.

- Lạm dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ: Dung dịch vệ sinh không phải sản phẩm bắt buộc phải sử dụng hằng ngày. Một số sản phẩm có hương liệu hoặc thành phần gây kích ứng có thể khiến vùng kín khô rát, ngứa ngáy. Nếu có nhu cầu sử dụng, chị em nên lựa chọn sản phẩm phù hợp, dùng theo hướng dẫn và ngừng sử dụng khi xuất hiện dấu hiệu kích ứng. Trường hợp có biểu hiện viêm nhiễm, cần khám phụ khoa để xác định nguyên nhân, không tự ý dùng dung dịch vệ sinh hoặc thuốc điều trị.

Buồng trứng bị rối loạn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thiên chức làm mẹ của phụ nữ. Ảnh AI

Bên cạnh những thói quen trên, tuổi tác, rối loạn rụng trứng, bệnh lý tử cung, tổn thương vòi trứng, các yếu tố di truyền và một số bệnh lý toàn thân cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trầm cảm và căng thẳng kéo dài có thể tác động đến sức khỏe tổng thể, đời sống tình dục và việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhưng không nên coi đây là nguyên nhân trực tiếp gây vô sinh trong mọi trường hợp.

Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới thường không có triệu chứng đặc hiệu. Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi người phụ nữ gặp khó khăn trong quá trình mang thai hoặc khi đi khám sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, những biểu hiện bất thường dưới đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý cần được kiểm tra:

- Rối loạn kinh nguyệt: Chu kỳ kinh nguyệt không đều, mất kinh kéo dài, rong kinh hoặc ra máu bất thường giữa các kỳ kinh có thể liên quan đến rối loạn nội tiết, rối loạn rụng trứng hoặc bệnh lý phụ khoa.

- Dấu hiệu viêm nhiễm phụ khoa kéo dài hoặc tái phát: Khí hư thay đổi bất thường về màu sắc, mùi, lượng; ngứa rát vùng kín hoặc đau khi quan hệ tình dục là những biểu hiện cần được thăm khám.

- Đau vùng chậu kéo dài: Đau bụng dưới, đau khi quan hệ tình dục hoặc đau vùng chậu tái diễn có thể liên quan đến viêm vùng chậu, lạc nội mạc tử cung hoặc một số bệnh lý khác.

Khi xuất hiện những dấu hiệu trên, chị em nên đi khám để xác định nguyên nhân và được tư vấn điều trị phù hợp. Không nên tự mua thuốc đặt âm đạo, thuốc kháng sinh hoặc thuốc nội tiết khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản

Để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, phụ nữ nên quan hệ tình dục an toàn, vệ sinh vùng kín đúng cách, không thụt rửa âm đạo và không tự ý sử dụng thuốc điều trị phụ khoa. Tiêm vaccine phòng HPV và viêm gan B theo khuyến cáo cũng góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chị em nên khám phụ khoa khi có dấu hiệu bất thường và thực hiện kiểm tra sức khỏe sinh sản theo tư vấn của nhân viên y tế. Không nhất thiết mọi phụ nữ đều phải khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần; tần suất khám phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ.

Đặc biệt, nếu dưới 35 tuổi và quan hệ tình dục đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có thai sau 12 tháng, phụ nữ nên đi khám hiếm muộn. Với người từ 35 tuổi trở lên, nên thăm khám sau 6 tháng chưa có thai; người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử bệnh lý sinh sản nên trao đổi với bác sĩ sớm hơn.