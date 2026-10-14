Tự sử dụng thuốc tránh thai, người phụ nữ 36 tuổi gặp biến chứng thuyên tắc phổi

Từ cơn đau chân đến biến chứng nguy hiểm

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, khoảng một tuần trước khi nhập viện, người phụ nữ 36 tuổi xuất hiện sưng đau bắp chân phải, đau tức khi đi lại nhưng tự xoa dầu nóng, mát-xa tại nhà. Ba ngày trước khi nhập viện, chị đột ngột khó thở, đau ngực, tim đập nhanh nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, biến chứng thuyên tắc phổi. Khai thác tiền sử cho thấy chị đã tự sử dụng thuốc tránh thai khoảng 10 tháng, làm việc văn phòng, ít vận động và có chỉ số BMI 26. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh dần ổn định.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bệnh viện Bạch Mai, việc sử dụng thuốc tránh thai nội tiết cần được cân nhắc dựa trên tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ của từng người. Một số thuốc tránh thai phối hợp chứa estrogen và progestin có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Nguy cơ này có thể tăng khi đi kèm các yếu tố như thừa cân, hút thuốc lá, ít vận động kéo dài hoặc tiền sử huyết khối.

Tuy nhiên, không thể khẳng định riêng thuốc tránh thai là nguyên nhân trực tiếp gây biến chứng trong trường hợp trên nếu chưa có kết luận chuyên môn đầy đủ.

Thuốc tránh thai có thể gây một số biến chứng không mong muốn. Ảnh minh hoạ: IT

Cần đánh giá nguy cơ trước khi sử dụng thuốc tránh thai

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Bệnh viện Bạch Mai, việc lựa chọn thuốc tránh thai nội tiết cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ của từng người. Một số thuốc tránh thai phối hợp chứa estrogen và progestin có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối.

Nguy cơ này cần được xem xét kỹ hơn ở những người có các yếu tố liên quan như thừa cân, hút thuốc lá, ít vận động kéo dài hoặc tiền sử huyết khối. Tuy nhiên, mức độ nguy cơ không giống nhau ở tất cả các loại thuốc và mọi đối tượng sử dụng.

Trong trường hợp trên, tiền sử sử dụng thuốc tránh thai cùng đặc điểm công việc ít vận động và chỉ số BMI của người bệnh là những thông tin cần được xem xét khi đánh giá nguy cơ. Dù vậy, chưa thể khẳng định riêng thuốc tránh thai hay bất kỳ yếu tố nào là nguyên nhân trực tiếp gây biến chứng nếu chưa có kết luận chuyên môn đầy đủ.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi sử dụng thuốc tránh thai nội tiết, đặc biệt khi có tiền sử bệnh lý tim mạch, huyết khối, rối loạn đông máu hoặc tiền sử gia đình liên quan. Người hút thuốc lá, có bệnh lý nền hoặc đang trong giai đoạn sau sinh cũng cần được đánh giá phù hợp trước khi lựa chọn phương pháp tránh thai.

Việc tự mua thuốc theo quảng cáo, lời mách bảo hoặc sử dụng đơn thuốc của người khác có thể khiến các yếu tố nguy cơ không được nhận diện đầy đủ. Khi có nhu cầu tránh thai, phụ nữ nên được tư vấn về lợi ích, nguy cơ và các phương pháp thay thế để lựa chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Không chủ quan với dấu hiệu huyết khối

Huyết khối tĩnh mạch sâu có thể biểu hiện bằng tình trạng sưng, đau, căng tức hoặc nóng đỏ ở một bên chân. Nếu cục máu đông di chuyển đến phổi, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở đột ngột, đau ngực, tim đập nhanh, choáng hoặc ngất. Đây là những dấu hiệu nguy hiểm cần được cấp cứu kịp thời.

Để chủ động phòng ngừa, người dân nên duy trì vận động thường xuyên, hạn chế ngồi bất động kéo dài và thông báo với bác sĩ về các loại thuốc đang sử dụng khi chuẩn bị phẫu thuật hoặc phải nằm bất động lâu ngày.

Khi xuất hiện tình trạng sưng đau chân bất thường, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế để được kiểm tra, không tự ý xử trí tại nhà. Nếu đột ngột khó thở, đau ngực hoặc ngất, cần gọi cấp cứu ngay.