Đàn ông ăn quả lựu có bị vô sinh?

Trả lời:

Quả lựu rất tốt cho sức khỏe, giàu chất xơ, kali, canxi, vitamin C, giúp đẹp da, giữ dáng. Trong lựu có nhiều vitamin và acid citric, acid malie giúp tăng ham muốn, tăng cường sinh lý phái mạnh. Do đó, lựu không gây vô sinh như lời đồn, thậm chí tốt cho nam giới. Nữ giới có thể ăn lựu để tăng đề kháng, giải nhiệt.

Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng, do lựu chứa nhiều đường. Hạn chế tối đa các loại nước ép đóng hộp sẵn vì chúng thường bị pha trộn nhiều đường hóa học và chất bảo quản.

Ngoài lựu, nam giới có thể bổ sung thêm thực phẩm khác như hàu, tôm, cua, cá trích, cá hồi. Các loại rau như dưa vàng, cải xanh, dưa hấu, rau chân vịt, giá đỗ, nước ép trái cây, hạt hạnh nhân, óc chó, đỗ đen, ngũ cốc...

Ảnh minh họa: Healthline

Nguyên nhân vô sinh nam giới có thể do di truyền, tiếp xúc hóa chất, làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, mắc bệnh nam khoa. Hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra ăn thực phẩm, hoa quả gây vô sinh hay yếu sinh lý hoàn toàn.

Tuy nhiên, nam giới cần duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, kiêng rượu bia, không hút thuốc lá, không sử dụng chất kích thích. Không thức khuya, ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày. Nên giải tỏa áp lực, căng thẳng, stress (nếu có). Tập thể dục đều đặn, tốt nhất khoảng 4 buổi/tuần, mỗi buổi khoảng 30 phút.

Các cặp đôi nên dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ với nhau để mối quan hệ gắn kết, tình cảm hơn. Khi có vấn đề sức khỏe tình dục hoặc nghi ngờ có vấn đề sức khỏe, nam giới cần đi khám để được tư vấn và điều trị sớm.