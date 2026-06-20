Muốn tim khỏe, đừng quên ăn loại trái cây này

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Reading (Anh), Trường Y Harvard, Đại học California ở Davis và Tập đoàn Mars, Inc. (Mỹ) đã nghiên cứu trên hơn 30.000 người và phát hiện ra một loại trái cây rất cần thiết cho tim mạch: Trái cây giàu flavanol.

Viết trên tạp chí khoa học Food and Function, nhóm tác giả chỉ ra rằng tiêu thụ 500 mg flavanol mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Các loại trái cây và thức ăn, đồ uống giàu flavonol khác rất tốt cho tim mạch - Minh họa AI: Thu Anh

Đáng chú ý, nếu bạn ăn nhiều rau quả, trái cây nhưng hiếm khi tiêu thụ các loại thực phẩm giàu flavanol, hệ tim mạch của bạn sẽ không được bảo vệ đủ tốt.

Tiến sĩ Javier Ottaviani, tác giả chính, cho biết: “Flavanol có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, nhưng chỉ khi bạn tiêu thụ đủ lượng chúng. Hầu hết mọi người cho rằng ăn nhiều trái cây và rau quả sẽ đáp ứng được điều này, nhưng nghiên cứu này cho thấy rằng những lựa chọn cụ thể của bạn quan trọng hơn nhiều so với tổng lượng".

Flavanol là các hợp chất thực vật tự nhiên, có đặc tính chống oxy hóa mạnh và từ lâu đã được ca ngợi là tốt cho hệ tim mạch.

Theo một số bằng chứng khoa học, flavanol giúp làm giãn nở các mạch máu để máu lưu thông dễ dàng hơn, từ đó điều hòa huyết áp hiệu quả.

Đồng thời, hợp chất này còn hỗ trợ giảm viêm, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm áp lực co bóp lên cơ tim.

Tin tốt là trái cây và các món ăn, thức uống khác giàu flavanol rất phổ biến: Táo, mận Bắc, mâm xôi, dâu tây, việt quất, trà xanh.

"Thêm một nắm quả mâm xôi, một quả táo hoặc một tách trà xanh cùng bữa ăn có thể tạo ra sự khác biệt thực sự" - tiến sĩ Ottaviani khuyến nghị.