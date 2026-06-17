3 dấu hiệu trên mặt không nên chủ quan vì có thể liên quan đến tim mạch

Dấu hiệu trên khuôn mặt có thể cảnh báo tim mạch gặp vấn đề

Nếp nhăn chéo ở dái tai

Nếp nhăn chéo ở dái tai được một số nghiên cứu ghi nhận có liên quan đến nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh động mạch vành. Các chuyên gia cho rằng dấu hiệu này có thể phản ánh tình trạng lão hóa mạch máu hoặc tuần hoàn máu kém, nhưng không phải căn cứ để chẩn đoán bệnh tim. Nếu xuất hiện cùng các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc lá, người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe tim mạch.

Nếp nhăn dọc giữa hai chân mày

Nếp nhăn dọc ở vùng ấn đường thường xuất hiện do tuổi tác hoặc thói quen biểu cảm kéo dài. Một số nghiên cứu cho thấy, những người có nếp nhăn sâu tại vị trí này có thể có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, có thể liên quan đến quá trình lão hóa sớm của da và mạch máu. Tuy nhiên, đây chỉ là dấu hiệu mang tính tham khảo và chưa đủ cơ sở để xác định nguy cơ bệnh tim ở một cá nhân.

Ngoài các triệu chứng quen thuộc như đau ngực hay khó thở, một số thay đổi trên khuôn mặt cũng có thể liên quan đến nguy cơ tim mạch

Nếp nhăn ngang ở gốc mũi

Nếp nhăn ngang ở gốc mũi được một số tài liệu cho rằng, có thể liên quan đến tuần hoàn máu hoặc sức khỏe tim mạch, nhưng hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định mối liên hệ này. Đây cũng không được xem là dấu hiệu đặc hiệu của bệnh tim. Tuy nhiên, nếu xuất hiện kèm các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, tim đập nhanh hoặc mệt mỏi kéo dài, người bệnh nên sớm đi khám để được đánh giá chính xác.

Khi nào cần đi khám tim mạch?

Các dấu hiệu trên khuôn mặt không đồng nghĩa với việc mắc bệnh tim, nhưng bạn nên đi khám nếu xuất hiện kèm các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, tim đập nhanh bất thường, chóng mặt, ngất, mệt mỏi kéo dài hoặc sưng phù chân. Các chuyên gia khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ và kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu để phát hiện sớm bệnh tim mạch và hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người nên duy trì chế độ ăn lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và kiểm soát tốt cân nặng, huyết áp, đường huyết, cholesterol. Dù một số thay đổi trên khuôn mặt có thể là dấu hiệu cảnh báo ban đầu, chúng không thể thay thế chẩn đoán y khoa. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở hoặc đánh trống ngực kéo dài, cần đi khám sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời.