Bốn yếu tố này liên quan hơn 99% các cơn đột quỵ, đau tim

Theo Science Alert, một số nghiên cứu trên cư dân Hàn Quốc và Mỹ cho thấy các biến cố tim mạch nghiêm trọng - bao gồm đột quỵ và đau tim - có liên quan mật thiết đến 4 tình trạng sức khỏe mà nhiều người vẫn xem nhẹ.

Các yếu tố này bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, đường huyết cao và hút thuốc lá (từng hút hoặc đang hút).

Đột quỵ và các biến cố tim mạch chết người khác thường liên quan đến 4 tình trạng sức khỏe chính - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Xét về tổng thể, chúng xuất hiện trước 99% tất cả các biến cố tim mạch trong một nghiên cứu dài hạn dựa trên hơn 9 triệu người từ Mỹ và Hàn Quốc.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả dẫn đầu bởi Đại học Y Yonsei (Hàn Quốc) và Đại học Northwestern (Mỹ) đã phân tích dữ liệu từ hơn 9 triệu người Hàn Quốc và Mỹ. Hơn 600.000 biến cố tim mạch nguy hiểm đã được ghi nhận trong thời gian theo dõi 13-19 năm, bao gồm đột quỵ, nhồi máu cơ tim (đau tim), suy tim...

Kết quả cho thấy có tới 99,3-99,7% các tình nguyện viên này có ít nhất một trong 4 yếu tố nguy cơ nói trên trước khi gặp biến cố.

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu (cholesterol xấu, cholesterol toàn phần và triglyceride cao, cholesterol tốt thấp), đường huyết cao hoặc mắc bệnh tiểu đường type 2, tình trạng hút thuốc... thúc đẩy các nguy cơ tim mạch nói chung.

Nhưng khi vấn đề được xét theo hướng ngược lại, con số gần như tuyệt đối (trên 99%) này là một lời cảnh báo đanh thép rằng các biến cố tim mạch không phải là những tai nạn ngẫu nhiên, mà là hậu quả tất yếu từ sự tích tụ của những thói quen và chỉ số sức khỏe bị bỏ quên.

Các tác giả lưu ý rằng có nhiều yếu tố nguy cơ trong 4 yếu tố trên, nguy cơ gặp biến cố càng cao. Vì vậy, can thiệp các vấn đề nói trên ngay từ khi tình trạng còn nhẹ có thể là chiếc chìa khóa vàng để chống lại đột quỵ, đau tim và các biến cố chết người khác.