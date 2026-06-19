Cách hấp mực ngon: Bí quyết để món ăn thơm ngon giòn ngọt tự nhiên như nhà hàng, lại khử hết mùi tanh

Mực hấp là món ăn ngon miệng, dễ làm, tốt cho sức khỏe. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa gia vị và nguyên liệu tươi ngon, mực hấp tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Hãy cùng tìm hiểu cách chế biến và thưởng thức món mực hấp ngay hôm nay!

Đĩa mực hấp khiến cả nhà ngán ăn

Sáng chủ nhật, tôi ghé chợ mua được mớ mực tươi ở chợ đầu mối. Sau khi làm sạch, tôi cho vào xửng hấp sôi gần 10 phút, chắc mẩm trưa nay đãi cả nhà bữa mực hấp thật ngon. Nhưng hỡi ôi, mâm cơm trưa bày ra, đĩa mực hấp nhìn rất đẹp mắt... Tôi chờ những lời suýt xoa khen ngợi... nhưng ai cũng cắn miếng mực là dừng lại, trệu trạo nhai. Cu út háu táu gắp con mực hấp cho vào miệng, rồi nhề ra chê vừa khô, vừa dai, không ngon.

Hôm sau, tôi ra chợ trách chủ hàng. Bác ấy chỉ cười rồi bảo:

- Mực hấp ngon hay không nằm ở vài phút cuối cùng.

Theo bác, mực là loại hải sản rất đặc biệt. Nếu chế biến đúng cách, thịt mực sẽ giòn nhẹ, ngọt thanh và thơm tự nhiên. Ngược lại, chỉ cần hấp quá lâu vài phút, món ăn sẽ giảm chất lượng đáng kể.

Muốn hấp mực ngon, trước tiên phải biết chọn mực tươi. Dù công thức chuẩn, mà mực không tươi thì món ăn khó ngon. Mực tươi phải có các đặc điểm sau:

- Thân mực săn chắc, đàn hồi tốt. Mắt trong, sáng, không bị đục. Da mực còn ánh bóng tự nhiên. Râu mực bám chắc vào thân. Có mùi biển nhẹ, không có mùi lạ.

- Mực hấp nên dùng mực lá thịt sẽ dày và ngọt hơn. Mực ống có độ giòn đặc trưng. Mực trứng thì ngọt, ăn phải con có trứng càng ngon. Tùy sở thích mỗi nhà mà chọn loại ưa thích.

Mực hấp ngon trước tiên phải chọn được mực tươi. Ảnh internet

Cách làm mực hấp không tanh

Nhiều người nhầm lẫn rằng, mực hấp với gừng là đủ khử tanh. Thực tế, khâu sơ chế mới là yếu tố quan trọng nhất. Sau khi mua mực tươi ngon về cần:

- Rút bỏ túi mực và nội tạng. Lấy phần mai mực bên trong. Rửa sạch dưới vòi nước. Chà nhẹ với một ít muối hạt và vài lát gừng đập giập. Rửa lại nhanh bằng nước sạch.

- Không nên ngâm mực quá lâu trong nước vì sẽ làm giảm độ ngọt tự nhiên.

- Để mực thật ráo nước trước khi hấp sẽ giữ hương vị đậm đà hơn (mẹo nhỏ này được nhiều đầu bếp áp dụng).

Mực hấp tanh hay không tanh quan trọng ở khâu sơ chế. Ảnh internet

Sả, gừng, hành lá - bộ ba hoàn hảo khử tanh mực hấp

Nhiều người chỉ dùng một trong ba nguyên liệu này, nhưng thực tế sự kết hợp của cả sả, gừng và hành lá mới tạo nên hương vị hấp dẫn nhất, khử tanh mực hấp. Cụ thể:

- Sả có tinh dầu thơm tự nhiên giúp khử mùi tanh rất hiệu quả. Khi hấp, hương thơm từ sả lan tỏa nhẹ nhàng, giúp thịt mực thơm hơn mà không làm mất đi vị ngọt vốn có.

- Gừng có tính ấm, giúp trung hòa mùi tanh của hải sản. Ngoài ra, gừng còn giúp món ăn trở nên dễ tiêu hóa hơn, đặc biệt phù hợp với những người có cơ địa dễ lạnh bụng.

- Hành lá: Là bí quyết mà nhiều người bỏ qua - nhất là phần đầu hành lá chứa nhiều tinh dầu thơm. Khi cho vào hấp cùng mực, hương thơm dịu nhẹ sẽ thấm vào từng thớ thịt, giúp món ăn dậy mùi hấp dẫn hơn hẳn.

Sả, gừng, hành lá - bộ ba hoàn hảo khử tanh cho mực tươi. Ảnh internet

Thời gian hấp chuẩn

Theo đầu bếp Thanh Hương, thời gian hấp chuẩn chỉ 3–4 phút là đủ - đây là bí quyết quan trọng nhất nếu muốn món mực hấp giòn ngọt.

Trước tiên, cần đun nước trong nồi hấp thật sôi.

Sau đó, xếp sả đập giập dưới đáy xửng hấp. Cho vài lát gừng lên trên. Đặt mực đã sơ chế vào xửng. Rải thêm nhiều đầu hành lá.

Đặt nồi hấp lên bếp và đun. Khi hơi nước bốc mạnh thì bắt đầu tính giờ:

- Mực nhỏ: Hấp khoảng 3 phút.

- Mực vừa và lớn: Hấp khoảng 4 phút.

Sau đó bắc xuống ngay.

Mực nang làm món mực hấp cũng rất ngon. Ảnh internet

Sai lầm nhiều người mắc khi làm mực hấp

Cũng theo đầu bếp Thanh Hương, nhiều người nghĩ mực là hải sản, cần hấp kỹ kẻo đau bụng, dị ứng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi nhiệt tác động quá lâu, các sợi cơ trong thịt mực co rút mạnh, làm mực bị dai và mất nước.

Sau đây là công thức làm món mực hấp hành gừng đơn giản tại nhà, ngon giòn, thơm, không tanh.

Nguyên liệu làm món mực hấp

500g mực tươi.

2 cây sả, 1 củ gừng, 4–5 nhánh hành lá, một ít muối.

Cách làm

Sơ chế mực sạch sẽ.

Chuẩn bị sẵn sả đập giập, gừng thái lát, hành lá cắt khúc.

Đun nước sôi trong nồi hấp.

Xếp sả và gừng dưới đáy xửng. Rồi xếp mực lên trên.

Tất cả đầu hành lá rửa sạch, phủ lên lớp mực trên cùng.

Đun sôi nồi hấp, rồi để thêm khoảng 3–4 phút rồi bắc xuống, tắt bếp.

Bày ra đĩa và thưởng thức khi còn nóng.

Thành phẩm

Những con mực (miếng mực) trắng ngà, căng bóng, giòn nhẹ và ngọt thanh tự nhiên.

Món mực hấp rất hấp dẫn khi chấm với muối tiêu chanh. Ảnh internet

Nước chấm nào hợp nhất với mực hấp?

Một đĩa mực ngon sẽ càng hấp dẫn hơn khi đi kèm nước chấm phù hợp.

Muối tiêu chanh

Muối tiêu chanh là cách chấm đơn giản nhất, nhưng ngon miệng, vừa vị nên được nhiều người ưa chuộng. Cách làm rất đơn giản:

Chỉ cần chuẩn bị muối, tiêu, vài giọt nước cốt chanh. Tất cả trộn đều là xong.

Khi ăn chấm mực vào đĩa muối chấm. Vị chua nhẹ giúp làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của mực.

Mắm gừng

Loại nước chấm này đặc biệt hợp với những ngày thời tiết mát hoặc mưa lạnh. Chuẩn bị như sau:

2 thìa nước mắm ngon.

1 thìa đường, gừng băm nhỏ, ớt tươi.

Tất cả trộn đều, vừa ăn.

Bí quyết quan trọng cần nhớ:

Muốn có món mực hấp giòn ngọt, thơm ngon và không tanh, hãy ghi nhớ công thức đơn giản:

Mực tươi + sơ chế đúng cách + sả gừng hành lá + hấp 3–4 phút là đủ.

Bí quyết của món mực hấp ngon thơm, ngọt vì nằm ở việc hiểu đúng đặc tính của thực phẩm thì món ăn mới giữ được hương vị ngọt lành của biển cả.