12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng

Mới đây, chị Huyền Lô Li đã chia sẻ bộ sưu tập những mâm cơm gia đình với mong muốn giúp các chị em có thêm gợi ý cho bữa ăn hằng ngày. Điều đặc biệt là những mâm cơm này không theo xu hướng "eat clean", không quá cầu kỳ hay đắt đỏ, mà đậm chất cơm nhà miền Bắc với những món ăn quen thuộc như cà muối, canh chua, món rang, món xào. Với chị những mâm cơm này không cần "healthy hoàn hảo", điều quan trọng là sự cân bằng.

Những hình ảnh ấy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người bởi chúng gợi nhớ đến hương vị gia đình mà ai cũng từng yêu thích.

12 Mâm cơm không cần "healthy hoàn hảo", điều quan trọng là sự cân bằng

Mâm cơm gia đình số 1:

Mâm cơm gia đình số 2:

Mâm cơm gia đình số 3:

Mâm cơm gia đình số 4:

Mâm cơm gia đình số 5:

Mâm cơm gia đình số 6:

Mâm cơm gia đình số 7:

Mâm cơm gia đình số 8:

Mâm cơm gia đình số 9:

Mâm cơm gia đình số 10:

Mâm cơm gia đình số 11:

Mâm cơm gia đình số 12: