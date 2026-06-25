Loại củ quen thuộc được ví như 'thực phẩm trường thọ', tốt cho tim mạch nhưng không phải ai cũng nên ăn

Khoai sọ không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Nếu sử dụng đúng cách, loại củ này có thể hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa, chống lão hóa và góp phần kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, một số nhóm người cần thận trọng khi ăn khoai sọ để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Bí quyết tăng tuổi thọ: Vì sao nên ăn khoai sọ?

Khoai sọ thuộc họ ráy, được trồng phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loại củ này có vị bùi béo đặc trưng, dễ chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g khoai sọ chứa khoảng 115 kcal cùng nhiều dưỡng chất quan trọng như chất xơ, protein, kali, magie, mangan, sắt, canxi, vitamin C, vitamin E và các chất chống oxy hóa tự nhiên. Đây là những thành phần có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh mạn tính và góp phần nâng cao tuổi thọ.

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5 lý do bạn nên ăn khoai sọ

Khoai sọ giúp tăng tuổi thọ nhờ bảo vệ tim mạch

Một trong những lý do khiến khoai sọ được đánh giá cao trong chế độ ăn hỗ trợ tăng tuổi thọ là hàm lượng kali khá dồi dào.

Kali giúp duy trì cân bằng dịch trong cơ thể, hỗ trợ điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ tim mạch. Việc bổ sung thực phẩm giàu kali có thể góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và xơ vữa động mạch - những yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Chế độ ăn giàu rau củ chứa kali được nhiều nghiên cứu ghi nhận có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Khoai sọ là nguồn cung cấp chất xơ khá phong phú. Chất xơ giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón, giảm đầy hơi và cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, chất xơ còn góp phần kiểm soát cholesterol máu, làm chậm quá trình hấp thu đường sau ăn và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý. Đây đều là những yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và các bệnh mạn tính khác - những căn bệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ.

Khoai sọ giúp tăng cường tuần hoàn máu

Khoai sọ chứa một lượng sắt nhất định, hỗ trợ quá trình sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy đến các cơ quan trong cơ thể.

Nhờ đó, loại củ này có thể góp phần giảm tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu hoặc tuần hoàn máu kém. Khi hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả, cơ thể cũng duy trì được trạng thái khỏe mạnh và năng động hơn.

Chống lão hóa, hỗ trợ kéo dài tuổi thọ

Một trong những lợi ích nổi bật khác của khoai sọ là khả năng chống oxy hóa.

Các vitamin như A, E cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên trong khoai sọ giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào, duy trì làn da khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác và góp phần nâng cao tuổi thọ.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Dù chứa tinh bột, khoai sọ lại có lượng calo tương đối thấp. Trong 100g khoai sọ chỉ chứa khoảng 115 kcal nhưng vẫn tạo cảm giác no khá lâu nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Điều này giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể và phù hợp với những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng hợp lý.

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4 nhóm người nên hạn chế ăn khoai sọ

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tuổi thọ, khoai sọ không phù hợp với tất cả mọi người.

Người mắc các bệnh dị ứng

Những người bị nổi mề đay, viêm mũi dị ứng, chàm hoặc hen suyễn nên thận trọng khi ăn khoai sọ vì có thể khiến các triệu chứng dị ứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Người đang có nhiều đờm

Theo quan niệm dinh dưỡng truyền thống, khoai sọ có thể làm tăng lượng đờm trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục ở những người đang mắc bệnh đường hô hấp.

Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa yếu

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên việc tiêu hóa khoai sọ có thể khó khăn hơn. Phụ huynh cần cân nhắc lượng ăn phù hợp và chế biến kỹ trước khi cho trẻ sử dụng.

Người bị gout

Khoai sọ chứa calci oxalat. Những người mắc bệnh gout nên hạn chế ăn quá nhiều vì có thể làm các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách ăn khoai sọ để tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của khoai sọ và góp phần xây dựng chế độ ăn hỗ trợ tăng tuổi thọ, cần lưu ý:

- Loại bỏ phần khoai bị hỏng hoặc mọc mầm trước khi chế biến.

- Không gọt vỏ quá dày để tránh làm mất dưỡng chất.

- Đeo găng tay khi sơ chế nếu có làn da nhạy cảm vì khoai sọ có thể gây ngứa.

- Ngâm và nấu chín kỹ trước khi ăn nhằm giảm lượng calci oxalat và hạn chế nguy cơ kích ứng.