6 món ăn bài thuốc từ khoai tây

Khoai tây từ lâu đã trở thành một thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Trong y học cổ truyền, khoai tây có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh Tỳ và Vị; tác dụng chính là kiện tỳ ích khí, hòa vị chỉ thống, thanh nhiệt, giải độc. Khoai tây giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm đau dạ dày, hỗ trợ nhuận tràng, đồng thời bổ dưỡng cho người hư nhược, gầy yếu.

Khoai tây được xem là thực phẩm "bình bổ", nghĩa là vừa cung cấp năng lượng, vừa không gây nóng trong người như một số loại tinh bột khác. Do đó, các món ăn từ khoai tây có thể áp dụng cho nhiều đối tượng: từ trẻ em, người già, phụ nữ sau sinh đến bệnh nhân mạn tính.

Trong khuôn khổ bài viết này xin giới thiệu một số món ăn, bài thuốc từ khoai tây:

1. Khoai tây hầm xương – món ăn bổ dưỡng, tăng cường khí huyết

Nguyên liệu: Khoai tây 300g, xương lợn hoặc xương bò 500g, gia vị vừa đủ.

Cách chế biến: Xương rửa sạch, chần qua, sau đó hầm với khoai tây thái miếng vừa ăn cho đến khi nhừ.

Công dụng: Theo Y học cổ truyền, xương có tác dụng bổ thận, ích tinh, tăng cường gân cốt. Kết hợp với khoai tây có vị ngọt, tính bình, món ăn này giúp người hư nhược, đau mỏi xương khớp, thiếu máu, người mới phẫu thuật hoặc phụ nữ sau sinh bồi bổ cơ thể rất hiệu quả.

2. Khoai tây hầm hạt sen – dưỡng tâm an thần, hỗ trợ mất ngủ

Nguyên liệu: Khoai tây 200g, hạt sen 50g, gia vị vừa đủ.

Cách chế biến: Khoai tây gọt vỏ, cắt miếng. Hạt sen ngâm mềm, đem nNinh trước, sau đó cho khoai tây vào hầm đến khi nhừ, nêm gia vị vừa đủ.

Công dụng: Theo Y học cổ truyền, hạt sen có tác dụng dưỡng tâm an thần, bổ tỳ, ích thận, thường dùng chữa mất ngủ, hay quên, hồi hộp. Khoai tây giúp làm mạnh tiêu hóa, hỗ trợ nhuận tràng, thông đại tiện. Món ăn phù hợp cho người thường xuyên mất ngủ, hay mệt mỏi, kém ăn, suy nhược cơ thể; ăn vào buổi tối giúp dễ ngủ, ngủ sâu giấc hơn.

3. Khoai tây nấu với sườn non và ngô – kiện tỳ, bổ dưỡng, tăng sức đề kháng

Nguyên liệu: Khoai tây 200g, sườn non 300g, ngô ngọt 1 bắp.

Cách chế biến: Sườn non hầm với ngô cho ngọt nước, sau đó cho khoai tây vào nấu chín mềm.

Công dụng: Sườn non bổ khí huyết, làm mạnh gân xương. Ngô giúp lợi tiểu, kiện tỳ. Khoai tây tăng cường tiêu hóa, bổ sung tinh bột. Món ăn thích hợp cho người già yếu, trẻ nhỏ, người suy nhược hay sau bệnh. Khi dùng thường xuyên món ăn này giúp nâng cao thể lực, hồi phục sức khỏe hệ tiêu hóa và phòng bệnh tật.

4. Khoai tây hầm cá chép – lợi thủy tiêu thũng, tốt cho phụ nữ sau sinh

Nguyên liệu: Khoai tây 200g, cá chép 500g, gia vị vừa đủ.

Cách chế biến: Cá chép làm sạch, hầm cùng khoai tây đến khi thịt chín nhừ, nêm nếm vừa ăn.

Công dụng: Cá chép trong Y học cổ truyền có tác dụng lợi thủy tiêu thũng, thông sữa, an thai. Khoai tây giúp kiện tỳ, bổ khí, hỗ trợ tiêu hóa. Đây là món ăn bài thuốc tốt cho phụ nữ sau sinh bị ít sữa, phù nề nhẹ hoặc mệt mỏi. Ngoài ra, người bị phù thũng do bệnh thận cũng có thể dùng.

5. Khoai tây hầm bạch truật – kiện tỳ, hóa thấp, chữa ăn uống kém

Nguyên liệu: Khoai tây 200g, bạch truật 12g.

Cách chế biến: Bạch truật sắc lấy nước, dùng nước này nấu khoai tây; có thể thêm ít đường phèn cho dễ ăn.

Công dụng: Bạch truật vị đắng, ngọt, tính ôn, quy kinh Tỳ, có tác dụng kiện tỳ, táo thấp. Khi phối với khoai tây, món ăn thích hợp cho người chán ăn, bụng đầy trướng, tiêu hóa kém, cơ thể mệt mỏi, tay chân yếu lạnh.

6. Canh khoai tây hoài sơn – bổ tỳ thận, ích tinh, chỉ tả

Nguyên liệu: Khoai tây 200g, hoài sơn 20g, thịt nạc heo 150g (có thể thay bằng gà hoặc xương ống để ngọt nước), hành và gừng tươi vài lát, gia vị vừa đủ.

Cách chế biến: Cho thịt nạc vào nồi, thêm nước, đun sôi, hớt bọt sau đó cho hoài sơn vào hầm trước khoảng 15 phút cho mềm. Tiếp tục cho khoai tây vào nấu đến khi nhừ. Nêm gia vị vừa miệng, có thể thêm vài lát gừng để điều hòa vị và khử mùi.

Công dụng: Hoài sơn vị ngọt, tính bình, quy Tỳ, Phế, Thận, có tác dụng bổ tỳ ích khí, bổ thận, ích tinh tủy. Kết hợp với khoai tây giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, tốt cho người bị tiêu chảy mạn, tỳ thận hư yếu, trẻ em chậm lớn, phụ nữ khí hư hoặc người cao tuổi thể trạng yếu.

Khoai tây là thực phẩm phổ biến với vị ngọt, tính bình, tác dụng kiện tỳ, ích khí, hòa vị, giải độc, có thể được chế biến thành nhiều món ăn bài thuốc vừa ngon miệng vừa hỗ trợ chữa bệnh. Mỗi món ăn đều mang giá trị dưỡng sinh sâu sắc. Việc ứng dụng khoai tây một cách khoa học, hợp lý sẽ giúp nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và bồi bổ cơ thể toàn diện.