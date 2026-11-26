Moi là loại hải sản nhỏ bé nhưng rất giàu dinh dưỡng, cung cấp nguồn protein chất lượng cao, cần thiết cho quá trình xây dựng và duy trì cơ bắp, tái tạo tế bào và phục hồi các mô trong cơ thể.

Đặc biệt, loại hải sản này có thể ăn cả vỏ nên là nguồn bổ sung canxi đáng chú ý, giúp hỗ trợ xương và răng chắc khỏe. Bên cạnh đó, con moi còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như sắt, kẽm, phốt pho, selen, i-ốt và vitamin B12, góp phần hỗ trợ tạo máu, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Loại hải sản này cũng tương đối ít chất béo, phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát cân nặng. Với giá trị dinh dưỡng phong phú, giá thành bình dân và dễ chế biến thành nhiều món ngon, moi còn được phơi khô để sử dụng lâu mà bảo quản dễ dàng. Từ moi khô làm món moi rang tỏi ớt mặn ngọt rất hao cơm, Dân Việt giới thiệu cách làm món này như sau:

Nguyên liệu:

-Tép khô

- Đậu phộng( cho ít hay nhiều tùy sở thích)

- Tỏi, ớt, tương ớt, nước mắm

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế tép

- Tép khô đem ngâm rồi rửa thật sạch cho hết cát. Em rửa khoảng 2–3 lần cho tép thật sạch.

- Để tép ráo nước.

Bước 2: Rang tép và đậu phộng

- Cho dầu vào chảo, rang tép đến khi thật giòn (rang canh sao cho khi ăn nghe con tép giòn là được).

- Đậu phộng cũng rang chín.

Bước 3: Làm sốt tỏi ớt

- Tỏi, ớt giã nhuyễn rồi cho vào chảo phi thơm.

- Tiếp theo cho:

- 1 muỗng nước mắm

- 1 muỗng đường

- 1 muỗng tương ớt

- Đun cho hỗn hợp sôi lên.

Bước 4: Trộn tép, đậu phộng với sốt mắm

- Cho tép đã rang giòn và đậu phộng rang vào chảo sốt.

- Đảo đều trên lửa nhỏ để tép áo hết phần nước sốt thì tắt bếp.

Để nguội rồi cho vào hũ, bảo quản để ăn dần, món này đơn giản nhưng rất hao cơm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại hải sản này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.