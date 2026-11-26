Với chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội, những mâm cơm nấu suốt một năm qua không sinh ra để tạo hiệu ứng hay chạy theo những chuẩn mực bày biện cầu kỳ. Chúng được làm ra từ chính nhịp sống thường nhật: hôm nào rảnh tay thì làm thêm món rim, món gỏi; hôm nào bận rộn thì gọn ghẽ với canh, rau, món mặn vừa miệng, miễn sao cả nhà ăn ngon và thấy thoải mái.

Nhìn từ góc độ đời sống, ai đi chợ, ai nấu, ai dọn, món nào hợp người lớn tuổi, món nào hợp người trẻ - tất cả tạo thành một guồng quay quen thuộc mà nếu thiếu đi, nhịp sinh hoạt của cả nhà lập tức xộc xệch. Sự tiếp nối từ thế hệ trước sang thế hệ sau đôi khi chẳng nằm ở những bài học dài dòng, mà ở chính khoảnh khắc người đi trước truyền lại cách nêm nếm, cách chọn thực phẩm tươi ngon và thói quen quây quần đúng bữa.

Mỗi gia đình có một cách xoay xở riêng giữa áp lực công việc và chuyện cơm nước. Người chọn nấu nhanh gọn, người thích chăm chút từng món, nhưng điểm gặp nhau ở nhiều căn bếp Việt vẫn là sự chủ động giữ lấy một bữa ăn chung để các thành viên không bị trôi dạt theo lịch trình của riêng mình.

Sau cột mốc Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, khi nhìn lại album các bữa ăn đã chuẩn bị suốt một năm, chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội thẳng thắn rằng đó chưa bao giờ là những mâm cơm cầu kỳ nhất. "Chỉ là những bữa cơm mình đã nấu, đã bày, đã chụp lại - và muốn giữ lại như giữ một chút hương vị của căn bếp, của gia đình, của nếp nhà Việt", chị Hương chia sẻ.

Với chị Hương, giá trị cốt lõi của việc duy trì bữa cơm nhà nằm ở sự có mặt và sự duy trì đều đặn mỗi ngày, hơn là những tuyên ngôn lớn lao. "Bởi có những giá trị không cần phải nói thật lớn. Chỉ cần mỗi ngày vẫn có một người muốn nấu, một người chờ cơm, và một mâm cơm để mọi người cùng ngồi xuống. Thế là một nếp nhà vẫn đang được tiếp nối", chị Hương nói thêm.

Một ngày mới sau 24/11 bắt đầu, chuyện cơm nước lại tiếp tục theo đúng quỹ đạo của nó. Giữ được sự đều đặn và chân thật trong từng bữa ăn chính là cách bền bỉ để nếp nhà Việt đứng vững giữa nhịp sống hiện đại.

15 mâm cơm giản dị - nơi giữ nhịp sinh hoạt, sự gắn kết và nếp nhà Việt mỗi chiều về

Mâm cơm 1

Chân giò giả cầy nấu mẻ riềng ớt đỏ, nem tai trộn thính, đậu phụ chiên vàng, canh trứng cà chua thịt băm rắc hành lá, bắp cải xào cà rốt, rau thơm húng quế, lạc luộc cùng nước mắm tỏi ớt và mắm tôm ớt.

Mâm cơm 2

Má đùi gà chiên/nướng vàng óng, cá cơm/cá bống rang ớt xanh đỏ, canh riêu cua nấu rau mồng tơi mướp hương, giò tai/giò thủ thái lát, cà pháo muối, cơm trắng cùng nước chấm và tương ớt.

Mâm cơm 3

Cá kho giềng ớt đỏ, đậu phụ sốt cà chua thịt băm và trứng cút, canh sườn/thịt nấu dọc mùng hành ớt, bắp cải xào cà rốt, nộm bắp cải cà rốt, cơm đỗ xanh kèm muối vừng.

Mâm cơm 4

Sườn kho trứng cút cùng cà rốt, canh mọc nấu bí xanh cà rốt, thịt xào nấm và rau củ thập cẩm, dưa cải muối, cơm đỗ xanh kèm rau thơm và nước mắm ớt.

Mâm cơm 5

Cá điêu hồng chiên vàng kèm rau xà lách và thì là, thịt chân giò/ba chỉ kho măng trứng cút, đĩa rau củ luộc gồm bông cải xanh, củ cải trắng, cà rốt và đậu bắp, nộm bắp cải cà rốt, bát nước canh rau luộc, cơm trắng cùng nước mắm thì là và muối vừng.

Mâm cơm 6

Cá kho khế ớt đỏ, thịt bò xào nấm bào ngư đậu cô ve và cà rốt, canh sườn nấu củ cải cà rốt tỉa hoa, cà pháo/dưa muối ớt, lạc rang, cơm đỗ xanh và chén nước mắm tỏi ớt.

Mâm cơm 7

Gà chiên vàng ruộm, nộm hoa chuối trộn thịt cùng lạc rang và rau thơm, canh bí xanh nấu lòng mề, xôi nắm ngũ sắc, ngô luộc kèm chén muối tiêu và nước chấm.

Mâm cơm 8

Thịt quay mật ong rắc vừng thái lát, cá kho ớt đỏ đậm đà, canh riêu cua nấu rau mồng tơi mướp hương, cà pháo muối chua cay, lạc rang, cơm trắng rắc vừng và chén nước chấm ớt.

Mâm cơm 9

Canh rau ngót, món kho tiêu xanh dưa cải, thịt xào ớt chuông, su su cà rốt luộc chấm muối vừng, vịt quay

Mâm cơm 10

Cá chiên vàng ruộm, đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua, canh mọc nấu rau củ nấm kim châm, nộm bắp cải cà rốt, cơm đỗ xanh kèm vừng rang và chén nước mắm tỏi ớt.

Mâm cơm 11

Thịt kho đậu bắp, cà rốt và nấm hương, trứng chiên thịt băm cắt miếng, canh rau dền nấu tôm, nộm giá đỗ dưa chuột cà rốt, cơm trắng kèm khoai lang luộc, chà bông và chén nước mắm ớt.

Mâm cơm 12

Cá kho chuối xanh tiêu ớt, tôm rim khế hành hoa, rau muống luộc, nước luộc rau làm canh, dưa cải muối, cơm trắng kèm nước mắm ớt và muối vừng.

Mâm cơm 13

Thịt ba chỉ luộc thái miếng, món kho tộ ớt đỏ, bí xanh xào, canh rau cải, sung muối dầm ớt sả, cơm đỗ xanh kèm vừng rang và muối tiêu/ớt.

Mâm cơm 14

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh hành ớt, đậu phụ sốt cà chua, canh bầu nấu tôm khô, rau muống xào tỏi ớt, cà pháo muối, cơm trắng và chén nước mắm ớt.

Mâm cơm 15

Gà luộc rắc lá chanh, rau củ thập cẩm xào tôm khô, canh ngô cà rốt bông cải xanh, xôi nắm ngũ sắc, cơm trắng rắc vừng kèm rau mùi, muối vừng và bát nước chấm ớt lá chanh.