Bánh pateso

Ở nhiều vùng miền khác, thức bánh này được gọi là bánh gối. Nhưng đến Quảng Ninh, nó lại mang cái tên nghe lạ tai là “pateso”. Có người bảo tên gọi ấy bắt nguồn từ cách đọc lái đi của bánh nhân pa-tê, cũng có người chỉ đơn giản gọi theo thói quen của người bán, người mua truyền từ đời này sang đời khác.

Dù thế nào, với nhiều người dân nơi đây, hai tiếng “pateso” đã gắn liền với những ngày cắp sách đến trường. Nhắc đến là nhớ ngay món quà chiều lót dạ sau mỗi giờ tan học hoặc tan làm.

Những chiếc bánh pateso được nhào nặn thủ công đều tăm tắp. Ảnh: Nhật Hà

Pateso thường được bán từ 3h chiều tới 6h tối hàng ngày tại các khu chợ hoặc vỉa hè. Vỏ bánh được nhào nặn từ bột mì, cán mỏng rồi nhồi vào trong với lớp nhân làm từ miến, mộc nhĩ, thịt băm, hành lá và trứng cút. Những nguyên liệu tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng khi hòa vào nhau lại tạo nên hương vị đậm đà, bùi bùi, béo béo khiến người ăn nhung nhớ.

Cái hay của món bánh này nằm ở chỗ khách đến đâu, người thợ làm đến đó. Chỉ thấy bàn tay thoăn thoắt cán bột, múc nhân, gập mép bánh rồi thả vào chảo dầu đang sôi. Tiếng dầu xèo xèo, mùi bánh chín tỏa ra cùng làn khói mỏng khiến nhiều người đi ngang qua phải ngoái nhìn.

Chừng 5 phút sau, một mẻ bánh vàng giòn, thơm phức được vớt ra, để ráo dầu rồi đưa tận tay khách. Thực khách thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi, chấm cùng với nước mắm cay ngọt hoặc tương ớt Vifon quen thuộc của người Quảng Ninh.

Bánh cuốn chả mực

Bánh cuốn chả mực - đặc sản trứ danh của Quảng Ninh. Ảnh: Nhật Hà

Bánh cuốn chả mực, đối với người dân địa phương, là món ăn vặt gắn với tuổi thơ và đời sống thường nhật. Đây là món ăn kết hợp bánh cuốn nóng mềm, tráng mỏng ăn kèm với chả mực - đặc sản nổi tiếng của vùng biển Quảng Ninh.

Bánh cuốn thường được tráng ngay khi khách gọi, lớp bánh mỏng, mềm, có độ dai nhẹ, bên trong cuốn nhân thịt và mộc nhĩ, phía trên rắc hành phi thơm, còn chả mực được chiên vàng ruộm, có độ dai, giòn sần sật và vị ngọt tự nhiên của mực.

Khi thưởng thức, thực khách chấm bánh cuốn và chả mực vào bát nước mắm pha chua ngọt, thêm chút ớt tùy khẩu vị.

Bánh giò Hạ Long

Món ăn quen thuộc trong mỗi bữa sáng hoặc chiều của người Quảng Ninh. Mùi bánh giò sau khi hấp thơm mùi lá chuối hòa quyện cùng mùi thơm ngậy của bột gạo lan tỏa khắp khu chợ.

Đặc biệt vào mùa đông, đây chính là món ăn bình dân thu hút nhiều thực khách thưởng thức nhất vì vừa giúp ấm bụng lại ngon và giá thành rẻ. Điều thú vị ở đây là lớp bánh giò Hạ Long là lớp bột mềm dẻo nhưng vẫn giữ được độ chắc, ôm trọn lớp nhân ở bên trong.

Bánh giò nóng hổi, thơm hương lá chuối và bột gạo hấp. Ảnh: Nhật Hà

Bánh giò được gói trong lá chuối, bóc ra còn nghi ngút khói, với lớp vỏ bột gạo mềm dẻo ôm lấy phần nhân thịt, mộc nhĩ, hành thơm béo. Món bánh ăn nóng mới trọn vị, khi xắn một miếng bánh, lớp bột tan ngay trong miệng. hòa chung cùng sự béo ngậy và mùi bột gạo của phần nhân ấy.

Người Quảng Ninh thường ăn bánh giò kèm chút tương ớt quen thuộc, thêm miếng giò hoặc chả cho thêm đậm đà. Có người lại thích ăn bánh không, chỉ cần cái nóng, cái mềm và mùi lá chuối là đủ. Dù ăn theo cách nào, món bánh này vẫn giữ nguyên sức hút của một thức quà ấm bụng, ấm lòng.

Thịt xiên nướng

Khi chiều buông, dọc các góc phố, vỉa hè lại thoang thoảng mùi thịt nướng than hoa. Những xiên thịt được tẩm ướp đậm đà, xếp ngay ngắn trên bếp than đỏ rực, lớp ngoài săn lại, vàng ruộm, thơm lừng cả một quãng đường.

Những thớ thịt được tẩm ướp gia vị vừa vặn và được nướng trên than hoa cho thơm. Ảnh: Nhật Hà

Người bán tay thoăn thoắt trở từng xiên để thịt chín đều, không bị khô. Mỡ rỉ xuống than, bốc lên mùi thơm khó cưỡng. Xiên thịt nóng hổi, cắn một miếng thấy ngoài hơi cháy cạnh, trong vẫn mềm và ngọt thịt. Chấm thêm chút tương ớt thì đúng bài. Món này hợp nhất với những buổi tối se lạnh, rủ bạn bè quây quần bên quán vỉa hè.

Chè truyền thống

Hiện nay, các loại chè đều phủ rất nhiều topping lên trên. Tuy nhiên, với người dân Quảng Ninh, thức chè truyền thống vẫn luôn là món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ và dễ dàng được tìm thấy trong chợ hoặc vỉa hè tại mảnh đất này.

Chè truyền thống gợi nhớ tuổi thơ của nhiều người dân Quảng Ninh. Ảnh: Nhật Hà

Các món chè thường xoay quanh chè sen, chè đỗ đen, chè bưởi, chè ngô,... với topping thường là các hạt trộn lẫn vào nhau như chè sen đỗ đen, chè ngô đỗ đen... Người bán thường phải chuẩn bị nguyên liệu từ tối, tất bật nấu ninh từ sáng tới chiều với nhiều công đoạn khác nhau để làm dậy lên độ ngậy, bùi của các loại hạt.

Dù chế biến cầu kỳ, những cốc chè này đều có giá bình dân, thu hút nhiều khách ghé ăn.