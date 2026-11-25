Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội, quan niệm ăn phở, uống trà đá cùng lúc khiến mỡ đông đặc trong dạ dày, gây hại sức khỏe là không có cơ sở khoa học.

Về mặt vật lý, mỡ động vật có thể đông lại hoặc vón cục khi gặp nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc uống trà đá sau khi ăn phở sẽ khiến chất béo trong nước dùng đông cứng lại. Nước phở thường được dùng khi còn nóng, trong khi trà đá dù lạnh cũng không đủ khả năng làm mỡ đông đặc trong đường tiêu hóa.

Khi thức ăn đi vào dạ dày, nhiệt độ cơ thể cùng quá trình tiêu hóa sẽ khiến chất béo được xử lý và phân giải. Vì vậy, thông tin ăn phở kèm trà đá làm mỡ vón cục, tích tụ trong dạ dày rồi dẫn đến viêm nhiễm, ung thư là suy diễn, không có căn cứ khoa học.

Theo chuyên gia, quan niệm ăn phở, uống trà đá cùng lúc gây hại sức khỏe là không có cơ sở khoa học. (Ảnh minh hoạ)

Dù vậy, chuyên gia lưu ý người ăn phở bò không nên uống trà quá đặc ngay trong bữa ăn. Trà chứa tanin, chất có thể cản trở quá trình hấp thu sắt từ thực phẩm. Trong khi đó, thịt bò là nguồn cung cấp sắt, nên việc uống trà đặc cùng lúc có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất này.

Một vấn đề khác cần lưu ý là lượng chất béo trong nước dùng. Khi ăn phở, bún, mọi người nên ưu tiên nước trong, hạn chế chọn nước béo để giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể. Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn lipid máu và các vấn đề sức khỏe liên quan.

Bên cạnh đó, trà đá không phải thức uống có hại nếu được chế biến từ nguyên liệu và nguồn nước bảo đảm. Tuy nhiên, trà đá bán tại các hàng quán vỉa hè có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm do chất lượng trà, nguồn nước và dụng cụ pha chế không được kiểm soát.

Do đó, thay vì quá lo lắng về việc uống trà đá sau khi ăn phở, người dùng nên chú ý lựa chọn thực phẩm, đồ uống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh và duy trì chế độ ăn uống cân đối, đủ các nhóm chất gồm bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.