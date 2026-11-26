Ngày 25/11, TS.BS Trần Quang Hải, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết đơn vị đang điều trị cho 6 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương. Các bệnh nhân đã được cấp cứu và phẫu thuật xử lý tổn thương kịp thời. Trong đó, hai trường hợp vết thương sọ não hở đã được phẫu thuật lấy dị vật, hiện sức khỏe chuyển biến khả quan.

Ba nạn nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Đại học Y, bị chấn thương phần mềm, gãy xương đùi và xương chậu. Những ca này đã phẫu thuật, sức khỏe ổn định.

Hai bệnh viện sẽ theo dõi diễn biến và điều chỉnh phương án chăm sóc nhằm hạn chế biến chứng, hỗ trợ người bệnh sớm bình phục.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Anh Hiếu

Vụ nổ khí gas xảy ra lúc 8h cùng ngày tại quán lẩu trên phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết. Quán một tầng, rộng 60 m2, nằm dưới chân khu tập thể cũ E4, đang được cải tạo, dự kiến khai trương ngày 26/11. Sau tiếng nổ, quán đổ sập, tường nhà hai bên nứt toác. Mảnh vỡ văng xa hơn 10 m sang quán cháo lòng đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết, đúng lúc quán có nhiều khách.

Công an Hà Nội điều 8 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức cứu hộ, cứu nạn. 7 xe cấp cứu và 30 cán bộ, y tế đã lần lượt đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu và trang thiết bị, tổ chức hội chẩn liên khoa, liên viện để cứu chữa nạn nhân. Với các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, các cơ sở cần phối hợp Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức và Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc chuyển tuyến.

Cùng ngày, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đề nghị ngành y tế Hà Nội tập trung cứu chữa bệnh nhân, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho người bị nạn cùng gia đình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình có người tử vong vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.