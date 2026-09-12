Kỳ tích cứu sống bé sinh non 750 gram, suy hô hấp, mắc bệnh phổi mạn tính

Chị N.T.L (sinh năm 2004) đã trải qua 4 năm hiếm muộn, 1 lần thai lưu và hành trình IVF đầy vất vả. Cuối năm 2025, chị đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên nhưng gian truân nhanh chóng ập đến.

Ở tuần 12, chị được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ nặng (phải tiêm 70 đơn vị insulin/ngày) và cổ tử cung ngắn chỉ còn 25 mm. Đến tuần 16, chị phải khâu vòng cổ tử cung vì chiều dài tụt xuống 20 mm. Đến tuần 19, chị L. nhập viện dưỡng thai tại Khoa Sản bệnh A4 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng cổ tử cung đã mở 2 cm.

Dưới sự theo dõi sát sao của các bác sĩ, thai kỳ được kéo dài đến tuần 24 thì chị L. bị vỡ ối sớm, buộc phải cắt chỉ khâu. Bi kịch dồn dập khi 5 ngày sau, chị vô tình bị ngã khiến buồng ối cạn gần hết. Sáng hôm sau, thai nhi tụt xuống, chân nằm ngay cổ tử cung.

Tiên lượng thai 24 tuần vô cùng khó khăn, chị L. được chuyển gấp xuống Khoa A2 để sinh khẩn cấp. Gia đình thậm chí đã tính đến tình huống xấu nhất.

Kỳ tích cứu sống bé sinh non 750 gram, mắc bệnh phổi, nhiều lần ngừng thở

Em bé cất tiếng chào đời với cân nặng vỏn vẹn 750 gram. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển lên Khoa Sơ sinh trong tình trạng suy hô hấp nặng, phản xạ kém và đối mặt với hàng loạt nguy cơ tử vong.

Trong suốt quá trình điều trị, em bé liên tục xuất hiện các cơn ngừng thở đe dọa tính mạng và được chẩn đoán mắc bệnh phổi mạn tính - một thách thức lớn cho việc cai máy thở. Bên cạnh đó, bé còn bị tồn tại ống động mạch. Sau 5 đợt điều trị bằng thuốc tích cực, ống động mạch mới chính thức đóng lại.

Song song với cuộc chiến chăm sóc bé sinh non của bác sĩ, người mẹ trẻ kiên cường vắt từng giọt sữa gửi vào cho con dù cơ thể mệt mỏi đến sốt vì viêm tuyến sữa. Sự kiên trì của gia đình và năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ đã đem lại kết quả kỳ diệu: bé trải qua 66 ngày thở máy CPAP liên tục, 7 ngày hỗ trợ thở oxy trước khi tự thở hoàn toàn.

Từ một thai nhi 750 gram tưởng chừng không còn hy vọng, bé từng bước vượt qua chuỗi biến chứng của trẻ sinh cực non dưới sự chăm sóc, theo dõi sát sao và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Tháng 7/2026, bé được xuất viện đạt mốc cân nặng 2,1 kg, tự thở ổn định, bú bình tốt và trở về nhà trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình cùng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.