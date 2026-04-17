Kỳ diệu: Hai bé song sinh chào đời cách nhau 13 tuần

Ngày 16/4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sản phụ N.T.L. (32 tuổi, Bắc Ninh) vừa trải qua một hành trình đặc biệt để chào đón hai con của mình.

Mang thai lần đầu nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau nhiều năm điều trị buồng trứng đa nang, chị L mang song thai hai em bé 1 trai, 1 gái.

Tuy nhiên, ngay từ tuần thai thứ 20, sản phụ đã được cảnh báo nguy cơ sinh non khi cổ tử cung bắt đầu biến đổi ngắn lại. Đến tuần 22–23, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn với các dấu hiệu sinh non.

Ngày 30/12/2025, chị L nhập viện tại Khoa Sản bệnh A4 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng cổ tử cung mở 2–3cm. Đặc biệt, thai nhi thứ nhất đã tụt thấp, chân em bé thò ra ngoài âm đạo trong bọc ối, một dấu hiệu thai dưới sắp bị đẩy ra ngoài.

Bé trai song sinh thứ hai chào đời sau bé thứ nhất 13 tuần.

Nhận định đây là trường hợp rất đặc biệt, khó có thể giữ được thai, đồng thời nguy cơ nhiễm khuẩn có thể đe dọa trực tiếp đến sản phụ và thai còn lại, các bác sĩ đã giải thích và động viên thai phụ quyết tâm giữ thai bằng các phương pháp mới nhất trên thế giới được áp dụng tại bệnh viện.

Đến tuần thai thứ 26, sản phụ rơi vào tình trạng chuyển dạ thực sự. Nhận định nguy cơ sinh non rất cao, các bác sĩ đã chủ động sử dụng thuốc trưởng thành phổi trước sinh nhằm hỗ trợ chức năng hô hấp và bảo vệ não cho thai nhi.

Ngày 20/1, thai nhi thứ nhất buộc phải chào đời, là một bé gái nặng 650g. Ngay sau sinh, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị trong tình trạng chứng chảy máu não, nhiễm trùng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau quá trình chăm sóc tích cực và các phẫu thuật, hiện tại bé đã đạt 1,8kg, các phản xạ đều tốt, tự thở và tự ăn được.

Sau khi thai thứ nhất chào đời, trong nhiều trường hợp, thai thứ 2 cũng sẽ sinh ngay sau đó. Tuy nhiên, trong ca bệnh này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa nguy cơ của mẹ, thai còn lại và cơ hội sống của thai nếu nuôi thêm trong bụng, các bác sĩ đã quyết định điều trị cắt cơn chuyển dạ để giữ lại thai nhi thứ hai trong tử cung mẹ - một lựa chọn không dễ dàng nhưng mang tính bước ngoặt, mở ra cơ hội sống cao hơn cho em bé.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và theo dõi sát sao của TS.BSCKII Mai Trọng Hưng – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sản phụ được điều trị theo phác đồ sản khoa nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ nguy cơ nhiễm trùng.

Rất may mắn, thai nhi phát triển ổn định trong tử cung, tăng cân đều cho dù chậm so với các thai nhi cùng tuần tuổi.

Sáng ngày 15/4 (thai được 38 tuần), nhận định thời điểm kết thúc thai kỳ phù hợp nhất với ước lượng cân nặng của thai khoảng 2450gr, sau khi hội chẩn cùng Khoa sản bệnh A4, TS.BS Mai Trọng Hưng đưa ra quyết định kết thúc thai kỳ.

Sản phụ đã được phẫu thuật lấy thai thành công, bé trai chào đời với cân nặng 2.400g, tình trạng sức khỏe ổn định.

Thai nhi thứ hai đã được giữ lại thêm 13 tuần sau khi thai thứ nhất chào đời, một khoảng thời gian đặc biệt dài và hiếm gặp, chưa từng được ghi nhận trước đây.

Thành công này mở ra thêm hy vọng cho những thai kỳ nguy cơ cao, nơi ranh giới giữa sự sống và mất mát đôi khi chỉ được tính bằng từng ngày, từng giờ.