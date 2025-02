Bé trai 'đẻ bọc điều', 80.000 ca mới có một

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2025, các y bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai cho sản phụ N.T.H. (26 tuổi, trú tại Đô Lương, Nghệ An), đưa bé trai nặng 2,8kg chào đời an toàn.

Điều đặc biệt trong ca mổ này là em bé vẫn nằm nguyên vẹn trong túi ối, hiện tượng dân gian gọi là "đẻ bọc điều". Em bé sinh ra trong bọc dễ bị ngạt nên người xưa cho rằng, nếu trẻ sống sót cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn, giàu sang.

Sau khi đưa bé ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ chủ động làm vỡ túi ối.

Bé trai chào đời còn nguyên trong bọc ối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Túi ối có một màng mỏng nhưng chắc chắn, bên trong chứa chất lỏng giúp giữ ấm và an toàn cho thai nhi. Khi đủ ngày tháng, túi ối sẽ vỡ ra trước khi em bé chào đời.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp, với tỉ lệ chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh.

Trong thai kỳ, thai nhi phát triển bên trong túi ối - một màng mỏng nhưng chắc chắn, chứa đầy nước ối giúp giữ ấm, bảo vệ thai nhi và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Thông thường khi đến kỳ sinh nở, túi ối sẽ vỡ để tạo điều kiện cho em bé chào đời. Ở các ca sinh mổ, túi ối thường bị vỡ trong quá trình bác sĩ thao tác.

Tuy nhiên trong một số trường hợp hiếm gặp, như ca sinh của sản phụ N.T.H., bé sơ sinh vẫn chào đời trong túi ối nguyên vẹn, bao quanh bởi màng bọc, dây rốn và mạch máu nuôi dưỡng - giống như khi còn nằm trong bụng mẹ.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ N.T.H. và em bé đều ổn định, được các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chăm sóc.