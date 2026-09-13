4 khu chợ lâu đời, độc lạ ở Hà Nội, khách cầm 100.000 đồng ăn đủ món ngon

Khu chợ “dưới lòng đất” ở Hà Nội

Chợ Mơ (phường Bạch Mai) là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội, nằm dưới tầng hầm của Trung tâm Thương mại cùng tên tọa lạc ngay giữa ngã tư phố Bạch Mai và Minh Khai.

Bởi lẽ đó mà chợ được người dân gọi vui là chợ “dưới lòng đất”.

Khu ẩm thực trong chợ Mơ

Trong chợ, khu ẩm thực được nhiều thực khách yêu thích tìm đến, nhất là vào khung giờ trưa vì bày bán nhiều món ngon đặc trưng ở Hà Nội như bún đậu mắm tôm, phở, bún riêu...

Mùa hè, nhiều người lao động, sinh viên, học sinh ở các khu vực lân cận thường tìm tới khu ẩm thực trong chợ Mơ để trải nghiệm các loại đồ ăn, thức uống giải nhiệt, thanh mát như chè, hoa quả dầm, tào phớ…

Còn mùa đông, các món ăn nóng hổi, giúp giữ ấm cơ thể như bánh đúc nóng, chè trôi tàu, bánh tôm, bánh gối… luôn hút khách tìm mua.

Một số món ngon, giá bình dân trong chợ Mơ

Những thực khách từng ghé thăm chợ Mơ nhận xét, đồ ăn ở đây không chỉ đa dạng mà còn có giá bình dân, từ 10.000 – 40.000 đồng mỗi món.

Chẳng hạn như bún đậu mắm tôm 35.000 đồng/suất, nộm bò khô 25.000 đồng/suất, gỏi cuốn 15.000 đồng/2 chiếc, tào phớ 10.000 đồng/cốc…

Chợ quê giữa phố cổ Hà Nội, khách canh giờ mua món tươi ngon

Chợ Thanh Hà là một chợ tạm phát từ chợ Đồng Xuân, họp dọc ngõ Thanh Hà, kéo dài ra cả phố Nguyễn Thiện Thuật. Một đầu chợ thông ra gần Ô Quan Chưởng (phường Hoàn Kiếm).

Nhiều thế kỷ trôi qua, chợ Thanh Hà vẫn được biết đến là khu buôn bán dân dã, đậm chất quê duy nhất còn sót lại giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Khu chợ dài hơn trăm mét nhưng hàng quán nằm san sát 2 bên lối đi

Chỉ cần dạo một vòng quanh chợ, khách có thể mua đủ thứ thực phẩm đậm chất “nông thôn” như cua đồng, ốc mít, ốc nhồi, ếch, lươn, cá trạch, cá rô ron, nhộng tằm... và các loại nông sản “của nhà trồng được”.

Chợ còn là một trong những địa chỉ bày bán sớm nhất ở Hà Nội những thực phẩm, món ăn thời vụ như rươi, cá mòi…

Thậm chí, nếu muốn mua những món ngon, nguyên liệu “hiếm có khó tìm” như dưa gang muối, tinh dầu cà cuống… hay những sản phẩm đặc trưng vùng miền như rượu hoa tiêu, sợi hủ tiếu tươi..., người ta cũng có thể tìm thấy ở đây.

Vì chợ bán nhiều mặt hàng tươi ngon từ quê ra phố nên các bà nội trợ xung quanh đây còn thường “canh” giờ ra mua, xem hàng nào bán đồ chuẩn, giờ nào hàng nông sản ngon từ quê lên, món nào nên mua buổi sáng hay trưa…

Chợ Thanh Hà bày bán nhiều thức quà quê

Song, không chỉ thực phẩm, chất quê ở chợ Thanh Hà còn thể hiện qua những món ngon dân dã được bày bán ở khắp các hàng quán ăn uống như bún, miến ngan, bún riêu, bánh chưng rán, bún cá… hay một số thức quà quê như bánh đúc, cháo trai, chè đỗ đen, bánh tẻ, bánh dày, xôi cốm, bánh cốm, bánh gai…

Chợ lâu đời ở vị trí đẹp bậc nhất Thủ đô

Chợ Hôm - Đức Viên là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời bậc nhất ở Hà Nội. Chợ nằm ở ngã tư giao cắt Phố Huế - Trần Xuân Soạn - Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng cũ), vị trí được coi là đẹp hàng đầu nội đô.

Hiện nay, chợ mang dáng vẻ vừa cổ kính vừa hiện đại với thiết kế gồm 5 cổng, 2 tầng. Tầng 1 của chợ được chia thành 2 khu, gồm khu bán quần áo, giày dép, túi xách thời trang và khu bán rau, củ, hàng khô, hoa quả...

Tầng 2 là không gian dành cho các gian hàng vải vóc.

Không gian bên trong tầng 1 chợ Hôm - Đức Viên

Mặc dù được biết đến là khu chợ bán vải nhưng chợ Hôm khiến nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài khi bước vào thấy bất ngờ vì giữa trung tâm chợ lại bày bán nhiều món ăn đến thế.

Tuy quy mô có phần khiêm tốn nhưng khu ăn uống ở chợ Hôm phục vụ đa dạng các món ngon mang nét đặc trưng ẩm thực Thủ đô như gỏi cuốn, nộm bò khô…

Ngoài các món ăn no như bún, phở, miến, cháo… du khách tới chợ còn có thể thưởng thức một số thức quà vặt như chè, bánh bột lọc, gỏi cuốn, nộm bò khô.

Thực khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Hà Nội trong chợ

Đồ ăn ở chợ được đánh giá là có giá cả bình dân, từ 15.000-40.000 đồng/món.

Với 100.000 đồng, du khách có thể ăn 2-3 món ngon tại đây như bánh bột lọc 60.000 đồng/đĩa, gỏi cuốn 20.000 đồng/chiếc hay tráng miệng với chè thập cẩm 20.000 đồng/cốc.

Khu chợ “5 tầng nổi, 2 tầng hầm”

Chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội.

Năm 2010, chợ Hàng Da được cải tạo theo mô hình mới thành Trung tâm thương mại Hàng Da với thiết kế gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trong đó, khu vực chợ được bố trí tại tầng hầm của tòa nhà. Bởi lẽ đó mà địa điểm này được người dân và du khách gọi vui là chợ “dưới lòng đất”.

Khách nước ngoài tham quan, mua sắm trong chợ Hàng Da

Khu ẩm thực của chợ Hàng Da là địa điểm được nhiều thực khách yêu thích tìm đến, nhất là vào khung giờ trưa.

Mặc dù không gian, quy mô khiêm tốn hơn so với khu ẩm thực của một số chợ truyền thống khác, chỉ có gần chục gian hàng nhưng các món ăn khá đa dạng và ngon.

Nếu muốn ăn no, du khách có thể thưởng thức các món nóng hổi như cơm suất, bún riêu cua, phở gà, bún thang, miến lươn, cháo, bún bò, xôi, mỳ xào, bún giả cầy…

Ngoài ra, ở đây còn phục vụ một số thức quà vặt, món ăn nhẹ như miến trộn, phở xá xíu, gỏi cuốn, nộm bò khô, chè… và nước uống giải khát.

Khu ẩm thực trong chợ bày bán các món với giá bình dân

Những thực khách từng ghé chợ Hàng Da nhận xét, đồ ăn ở đây khá đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau.

Mỗi món ăn đều được bán với giá bình dân, khoảng 20.000-40.000 đồng/món.

Với 100.000 đồng, du khách có thể thưởng thức 2-3 món khác nhau ở chợ Hàng Da. Ví dụ như miến lươn 35.000 đồng, phở gà 35.000 đồng, cháo đỗ đen 20.000 đồng.