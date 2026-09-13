Trào ngược dạ dày thực quản gây hôi miệng phải làm gì?

Hôi miệng khá phổ biến và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có bệnh lý răng miệng, đường hô hấp và tiêu hóa. Trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể góp phần gây mùi khó chịu ở hơi thở, đặc biệt khi bệnh đi kèm các triệu chứng ở vùng họng, miệng.

1. Vì sao trào ngược dạ dày thực quản gây hôi miệng?

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng dịch và các thành phần trong dạ dày trào ngược lên thực quản. Khi xảy ra thường xuyên, acid và dịch dạ dày có thể trào lên vùng họng, miệng, gây cảm giác chua, đắng và mùi khó chịu.

Bên cạnh đó, trào ngược kéo dài có thể gây kích ứng, viêm niêm mạc thực quản và vùng hầu họng. Khô miệng, viêm họng hoặc những thay đổi trong môi trường khoang miệng cũng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, từ đó làm hơi thở có mùi.

Tuy nhiên, không phải trường hợp hôi miệng nào cũng do trào ngược dạ dày thực quản. Các bệnh lý răng miệng như sâu răng, viêm lợi, viêm nha chu, vệ sinh răng miệng kém; viêm amidan, viêm xoang và một số bệnh lý khác cũng có thể gây hôi miệng. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám để xác định đúng nguyên nhân.

Các triệu chứng thường gặp của trào ngược dạ dày thực quản gồm ợ nóng, ợ chua, ợ hơi, nóng rát vùng thượng vị, đau tức ngực, ho kéo dài, khàn giọng hoặc cảm giác vướng nghẹn ở cổ họng. Nếu các triệu chứng xuất hiện thường xuyên, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Trào ngược dạ dày thực quản có thể gây hôi miệng. Ảnh AI.

2. Những yếu tố làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản

Trào ngược dạ dày thực quản có thể liên quan đến tình trạng cơ thắt thực quản dưới hoạt động không hiệu quả hoặc giãn không phù hợp, khiến dịch dạ dày dễ trào lên thực quản.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ hoặc khiến triệu chứng nặng hơn gồm:

- Thừa cân, béo phì: Làm tăng áp lực trong ổ bụng, tạo điều kiện cho dịch dạ dày trào ngược.

- Ăn quá no hoặc ăn sát giờ ngủ: Dạ dày chứa nhiều thức ăn và việc nằm ngay sau khi ăn có thể làm tăng nguy cơ trào ngược.

- Một số thực phẩm, đồ uống: Thức ăn nhiều chất béo, đồ cay, chocolate, cà phê, rượu bia và nước uống có gas có thể làm triệu chứng nặng hơn ở một số người.

- Hút thuốc lá: Có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thắt thực quản dưới và làm tăng nguy cơ trào ngược.

- Thoát vị hoành: Là một trong những yếu tố có thể liên quan đến bệnh trào ngược.

- Mang thai: Thay đổi nội tiết và áp lực trong ổ bụng khi mang thai có thể làm tăng triệu chứng trào ngược.

- Một số loại thuốc: Có thể làm giảm áp lực cơ thắt thực quản dưới hoặc gây kích ứng đường tiêu hóa. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc mà cần trao đổi với bác sĩ nếu nghi ngờ thuốc làm triệu chứng nặng hơn.

3. Làm gì để giảm hôi miệng do trào ngược?

Điều quan trọng là kiểm soát tốt bệnh trào ngược, đồng thời duy trì vệ sinh răng miệng. Người bệnh nên đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, làm sạch lưỡi và sử dụng chỉ nha khoa hoặc các phương tiện làm sạch kẽ răng phù hợp.

Về chế độ ăn uống và sinh hoạt, có thể áp dụng một số biện pháp sau:

- Ăn uống điều độ: Nên ăn chậm, nhai kỹ, không ăn quá no. Có thể chia thành nhiều bữa nhỏ nếu phù hợp. Người bệnh nên theo dõi những thực phẩm khiến triệu chứng xuất hiện hoặc nặng hơn để chủ động hạn chế.

- Không nằm ngay sau khi ăn: Nên duy trì khoảng cách ít nhất 2 - 3 giờ giữa bữa ăn cuối và thời điểm đi ngủ. Người thường xuyên bị trào ngược về đêm có thể trao đổi với bác sĩ về các biện pháp điều chỉnh tư thế ngủ.

- Duy trì cân nặng hợp lý: Người thừa cân, béo phì nên giảm cân theo kế hoạch phù hợp, bởi giảm cân có thể giúp cải thiện triệu chứng trào ngược.

- Hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá: Đây là những thói quen không có lợi cho sức khỏe tiêu hóa và có thể khiến triệu chứng trào ngược nặng hơn.

- Tránh mặc quần áo quá chật: Trang phục bó sát vùng bụng có thể làm tăng áp lực trong ổ bụng và khiến một số người dễ xuất hiện triệu chứng trào ngược.

4. Khi nào cần đi khám?

Nếu hôi miệng kéo dài dù đã vệ sinh răng miệng đúng cách, đặc biệt khi đi kèm ợ nóng, ợ chua, đau thượng vị, ho hoặc khàn tiếng, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Trào ngược dạ dày thực quản kéo dài và không được kiểm soát có thể gây viêm thực quản, loét, hẹp thực quản và các biến đổi niêm mạc như Barrett thực quản, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tuyến thực quản.

Người bệnh không nên chỉ tìm cách che giấu mùi hôi miệng bằng kẹo bạc hà hoặc nước súc miệng mà cần tìm và điều trị nguyên nhân. Khi được chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, cần tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, kết hợp thuốc với điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt để kiểm soát bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống và hạn chế biến chứng.