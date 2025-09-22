255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng: Cấp dưới không báo cáo, lãnh đạo rất khó phát hiện

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đã phát thư đến tất cả 255 bệnh nhân mời đến khám và điều trị miễn phí.

Theo lịch, từ ngày 24/9 đến 3/10, tại Khoa Khám bệnh (tầng 1 khu nhà A), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ khám sức khỏe miễn phí cho 255 bệnh nhân nhằm phát hiện sớm các bệnh lý hệ tiết niệu (nếu có) để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời.

Bệnh viện sẽ mời các bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực Ngoại Thận - Tiết niệu từ các bệnh viện khác phối hợp kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho tất cả bệnh nhân.

Bệnh viện cũng cam kết sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí các dịch vụ khám và cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu và những vấn đề phát sinh có liên quan.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: SD

Hỗ trợ tiền đi lại cho toàn bộ bệnh nhân đến khám miễn phí

Thưa ông, sau khi vụ việc được công khai, bệnh viện đã nhận được phản hồi thế nào từ 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng?

- Hiện tại, bệnh viện đã gửi giấy mời cho 255 bệnh nhân đến khám sức khỏe miễn phí.

Các bộ phận đã liên hệ được với 255 bệnh nhân nhưng mới chỉ có khoảng 50 người đăng ký. Khi nhân viên bệnh viện gọi điện mời bệnh nhân đến khám, hầu hết các bệnh nhân đều phản ứng tích cực, vui vẻ nhận lời.

Quan điểm của chúng tôi là sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân trong khả năng cho phép.

Ngoài bệnh viện phát thư mời bệnh nhân đến khám miễn phí, với những bệnh nhân ở xa sẽ phát sinh chi phí đi lại, ăn ở... Bệnh viện có tính đến khoản phát sinh này để có giải pháp hỗ trợ?

- Theo báo cáo của các bộ phận, trong số 255 bệnh nhân này có 4 người ở các tỉnh xa nhất gồm Gia Lai, TPHCM, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Những bệnh nhân còn lại đều ở tỉnh Đắk Lắk và các xã lân cận thuộc tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng.

Chúng tôi thống nhất, trước mắt sẽ hỗ trợ tiền đi lại cho toàn bộ bệnh nhân đến khám miễn phí. Sau khi khám xong sẽ phân loại từng trường hợp để có hướng xử lý tiếp theo.

Với những bệnh nhân nặng, phải điều trị dài ngày thì chi phí được tính toán như thế nào để tạo khi bệnh nhân điều trị, thưa ông?

- Việc này chúng tôi sẽ chờ kết quả khám sức khỏe cho 255 người. Sau khi khám xong, nếu những bệnh nhân nào nặng phải nhập viện thì trước mắt bệnh viện sẽ chi tiền để xử lý trước. Những việc khác sẽ phải họp mới có cách xử lý tiếp theo. Hơn nữa, sau này những người có sai phạm cũng phải chịu trách nhiệm.

Sở Y tế chỉ định bác sĩ khám

Hiện nay, máy tán sỏi của bệnh viện được đầu tư như thế nào? Đội ngũ bác sĩ có đủ để cùng lúc khám cho 255 bệnh nhân không?

- Bệnh viện có một máy tán sỏi duy nhất và đã bị hỏng từ lâu. Bệnh viện đang lên phương án mua máy mới, tuy nhiên phải chờ làm các thủ tục.

Còn việc khám cho 255 bệnh nhân sắp tới, những bác sĩ của đơn vị liên quan đến vụ việc đều không được khám mà Sở Y tế đã chỉ định 3 bệnh viện cử bác sĩ đến khám để đảm bảo tính khách quan.

Là người đứng đầu bệnh viện, ông có cho rằng để xảy ra sự việc đáng tiếc này có một phần do buông lỏng công tác quản lý không?

- Nói là buông lỏng quản lý thì không đúng. Có rất nhiều cuộc kiểm tra nhưng do bên dưới không báo cáo nên việc phát hiện là rất khó vì hạng mục khám chữa bệnh quá nhiều. Đây là việc làm của một số cá nhân và họ cũng không báo vụ việc này cho lãnh đạo nên rất khó nắm bắt.

Qua sự việc này, bệnh viện có chấn chỉnh thế nào để lấy lại lòng tin từ người bệnh?

- Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã nhanh chóng làm rõ và xử lý 4 cán bộ liên quan, đồng thời xử phạt gần 20 người liên quan. Ngoài ra, đơn vị cũng đã nhiều lần họp chấn chỉnh lại toàn bộ các khoa, phòng để thực hiện tốt nhất công tác khám chữa bệnh. Đồng thời đơn vị cũng đang phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, vào tháng 7/2025, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra đã phát hiện sự bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ngay sau đó, bệnh viện lập đoàn kiểm tra tổng thể.

Kết quả kiểm tra ghi nhận 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn kê khai bảo hiểm y tế đã thực hiện dịch vụ này.

Liên quan đến sai phạm trên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu; khiển trách ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa; bà Trần Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng; ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn xử phạt hành chính gần 20 người công tác tại nhiều khoa, phòng khác nhau.

Vụ việc Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy cũng đã vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số người liên quan đến vụ việc này.