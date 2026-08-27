Giảm trí nhớ, đi lại khó khăn vì chỉ uống nước trong 15 ngày để giảm cân

Truyền thông Trung Quốc đưa tin người phụ nữ 31 tuổi giấu tên ở tỉnh Hà Nam phải nhập viện do gặp khó khăn khi đi lại và giảm trí nhớ sau 15 ngày liên tục chỉ uống nước. Với chiều cao 1,6 m, cô đã giảm 20 kg, từ 70 xuống còn 50, chỉ trong vài tuần do áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan.

Theo bác sĩ thần kinh Sun Guifang, Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Trịnh Châu, cô được chẩn đoán mắc bệnh não Wernicke - một rối loạn nghiêm trọng ở não do thiếu các vitamin thiết yếu và axit folic. Tình trạng này có thể gây ra các triệu chứng như lú lẫn, mất thăng bằng khi đi lại, rối loạn vận động mắt và suy giảm trí nhớ.

Bác sĩ Sun cho biết dáng đi của người phụ nữ giống như chim cánh cụt, đồng thời cảnh báo triệu chứng này có thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn.

Ông cho rằng tình trạng của bệnh nhân bắt nguồn từ chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt, nhấn mạnh cơ thể cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất thông qua các bữa ăn đều đặn. Theo bác sĩ, cả việc ăn kiêng lẫn nhịn ăn đều có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Adobe Stock

Người phụ nữ nói với bác sĩ Sun rằng cô đang thực hành "bigu" - một phương pháp nhịn ăn của Đạo giáo, dựa trên quan niệm con người có thể đạt đến trạng thái siêu phàm, thậm chí trường sinh bất tử, bằng cách chỉ hấp thụ "khí" - nguồn năng lượng được cho là lưu chuyển trong vũ trụ. "Bigu" được cho là xuất hiện từ trước thời nhà Tần (221-206 trước Công nguyên).

Trong khi các phương pháp giảm cân hiện đại khuyến khích chế độ ăn giàu thực phẩm ít qua chế biến, hạn chế đường và chất béo, đồng thời tăng protein, nhiều người vẫn ủng hộ bigu như một phương pháp hiệu quả để giảm cân và "thải độc" cơ thể.

Trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến, hashtag #bigu đã thu hút 360 triệu lượt xem và tạo ra 2,4 triệu lượt thảo luận. Một số người chia sẻ đã giảm hơn 10 kg sau một tháng chỉ uống nước và bổ sung vitamin. Một số bài đăng khác khuyến khích người thực hành bigu nhớ "nạp khí" bằng cách thiền định trong không gian thông thoáng.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho thấy bigu có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Năm 2020, một người đàn ông 26 tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, tử vong sau 52 ngày chỉ uống nước. Hai ngày trước khi qua đời, người này xuất hiện các triệu chứng giống sa sút trí tuệ.

Năm ngoái, một phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang giảm 5 kg sau một tuần chỉ uống nước và dùng "viên năng lượng". Tuy nhiên, việc nhịn ăn khiến niêm mạc đường ruột của cô bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến nhiễm khuẩn vào máu. Cô cũng bị hạ kali máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.