Bé 21 tháng tử vong vì sai lầm mà nhiều người lớn mắc khi chở con bằng xe máy

Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhi 21 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng sau sự cố liên quan đến việc vặn tay ga xe máy điện.

Theo thông tin từ gia đình, trẻ đứng trên sàn xe phía trước người lớn và vô tình vặn tay ga khi người lớn chưa kịp phản ứng, khiến xe bất ngờ lao về phía trước. Sau tai nạn, trẻ ngã, đập đầu xuống nền bê tông, tím tái, lơ mơ và được sơ cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Mặc dù được các y bác sĩ khẩn trương hồi sức, cấp cứu, nhưng trẻ đã không qua khỏi do tổn thương não quá nặng.

Dù được cấp cứu nhưng trẻ không qua khỏi. Ảnh BVCC

Các bác sĩ khẩn trương thăm khám, hội chẩn và triển khai các biện pháp cấp cứu, tuy nhiên do tình trạng tổn thương quá nặng, trẻ đã không qua khỏi

Theo TS, bác sĩ Đặng Ánh Dương - Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc để trẻ ngồi phía trước người lái hoặc đứng trên sàn xe tay ga/xe máy điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trẻ nhỏ có thể dễ dàng tiếp cận tay lái, tay ga và các bộ phận điều khiển phương tiện, trong khi khả năng nhận biết nguy hiểm, giữ thăng bằng và phản xạ còn hạn chế.

Không chỉ có nguy cơ vô tình vặn tay ga, trẻ ngồi phía trước còn dễ mất thăng bằng khi xe phanh gấp, chuyển hướng, đi qua đoạn đường xóc hoặc xảy ra va chạm. Lực quán tính có thể khiến trẻ lao về phía trước, va đập vào tay lái gây chấn thương ngực nặng hoặc bị văng khỏi xe.

Không để trẻ ngồi phía trước người lái hoặc đứng trên sàn xe. Ảnh minh họa BVCC

Để hạn chế nguy cơ tai nạn, người lớn cần lưu ý, bác sĩ Dương khuyến cáo:

- Không để trẻ ngồi phía trước người lái hoặc đứng trên sàn xe, tránh để trẻ tiếp cận tay lái, tay ga và các bộ phận điều khiển phương tiện.

- Tắt khóa điện khi dừng xe và rút chìa khóa khỏi xe, không để trẻ tự ý tiếp xúc hoặc tác động vào bộ phận điều khiển.

- Đội mũ bảo hiểm phù hợp cho trẻ khi tham gia giao thông.

- Chủ động hướng dẫn trẻ các nguyên tắc an toàn giao thông, phù hợp với độ tuổi và khả năng nhận thức của trẻ.