Nhập viện vì trộn thuốc trị táo bón với trà để giảm cân

Theo Shangyou News, phương pháp giảm cân cực đoan này gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc trong những tuần gần đây nhờ những lời quảng cáo có thể giúp giảm tới 4 kg chỉ sau hai ngày.

Trong các video đang lan truyền trên mạng xã hội nước này, nhiều influencer bơm dung dịch thụt chứa glycerin (thường dùng để trị táo bón) vào chai trà không đường, lắc đều rồi uống. Họ cho biết sụt cân nhanh, thậm chí có thể giảm tới 4 kg sau hai ngày nhờ đi vệ sinh liên tục, theo Shangyou News.

Nhiều người đã nhanh chóng làm theo trào lưu này nhưng không ít trường hợp gặp vấn đề sức khỏe. Một phụ nữ họ Ma cho biết đã thử hỗn hợp trên và thấy vị hơi ngọt. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, cô bắt đầu có cảm giác khó chịu. Dù cố uống nước ấm để giảm triệu chứng, vài giờ sau Ma bị tiêu chảy và nôn ói liên tục. "Tôi phải vào nhà vệ sinh gần như mỗi tiếng một lần và thức trắng đêm", Ma kể.

Các chuyên gia cảnh báo việc pha dụng dịch thụt chống táo bón với trà dễ gây nguy hại sức khoẻ. Ảnh: HK01

Đầu tháng 7, một bệnh viện lớn ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, cho biết đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu sau khi áp dụng phương pháp giảm cân này.

Bệnh viện cũng cảnh báo trà không đường chứa các thành phần như theophylline, polyphenol và axit tannic. Nếu uống khi bụng đói hoặc ăn không đủ, những chất này có thể gây đau bụng, tiêu chảy ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

"Nếu pha thêm dung dịch thụt chứa glycerin, tác dụng nhuận tràng sẽ tăng gấp đôi, tạo ra 'cú đánh kép' đối với hệ tiêu hóa", bệnh viện nói, nhấn mạnh dung dịch thụt tháo chứa glycerin chỉ dùng qua đường hậu môn, tuyệt đối không được uống. Hiện cũng không có bằng chứng nào cho thấy pha dung dịch này với trà giúp giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Sun Hailan, công tác tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Trùng Khánh, cho biết uống dung dịch thụt chứa glycerin có thể gây mất cân bằng điện giải, làm tổn thương niêm mạc ruột và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa.

"Dù cân nặng có giảm, thứ bạn mất không phải mỡ, mà chỉ là chất thải tích tụ và một lượng lớn nước trong cơ thể", Sun nói. "Khi bù nước, cân nặng sẽ nhanh chóng tăng trở lại. Cách này không có tác dụng giảm mỡ hay giảm cân thực sự".

Truyền thông Trung Quốc nhiều lần ghi nhận các trường hợp gặp biến chứng vì thử những cách giảm cân cực đoan. Trước đó, một phụ nữ 25 tuổi ở tỉnh Chiết Giang được chẩn đoán viêm tụy cấp sau khi áp dụng chế độ giảm cân cực đoan: ăn uống vô độ một ngày mỗi tuần và gần như nhịn ăn hoàn toàn trong 6 ngày còn lại.