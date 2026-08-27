Quán chay Hà Nội "chật như nêm" ngày Vu Lan, khách xếp hàng chờ đến lượt

Khách đặt bàn trước, quán liên tục bổ sung món

Những ngày cận lễ Vu Lan (rằm tháng Bảy âm lịch), các quán chay tại Hà Nội nhộn nhịp hơn thường lệ. Không chỉ người ăn chay thường xuyên, nhiều gia đình, người trung niên và cả nhóm sinh viên cũng tìm đến để có một bữa ăn thanh nhẹ, cùng trò chuyện và dành thời gian nghĩ về cha mẹ.

Một quán chay tại Hà Nội kín khách mùa Vu Lan. Ảnh: Nhật Hà

Cụ thể, một số quán chay ở khu vực Văn Quán, phố Nguyễn Văn Lộc (phường Hà Đông), ngày thường có phần thưa thớt, nhưng trước ngày lễ Vu Lan một ngày, khách ra vào tấp nập vào dịp ăn trưa. Thực đơn cũng không đơn điệu như hình dung của nhiều người. Rau củ, nấm, đậu phụ, các món xào, chiên, cơm gạo lứt, món cuốn và các món có hương vị mô phỏng món mặn được chế biến và trình bày tinh tế.

Theo một chủ quán, ngày thường lượng khách không quá đông, thậm chí có những ngày khá vắng. Tuy nhiên, vào mùng Một, ngày Rằm và đặc biệt trong tháng Vu Lan, lượng khách tăng rõ rệt.

"Dịp lễ Vu Lan khách tăng mạnh. Nhiều gia đình đặt bàn từ trước vì sợ đến sát giờ sẽ không còn chỗ. Khách cũng đa dạng hơn, không chỉ có người ăn chay thường xuyên mà có cả những người bình thường vẫn ăn mặn", chủ quán nói.

Do nhu cầu khách ăn chay tăng cao dịp Vu Lan, nên các đĩa thức ăn vơi nhanh. Ảnh: Nhật Hà

Theo người này, mỗi khách tìm đến bữa cơm chay vì một lý do khác nhau. Có người muốn cầu bình an, tích thiện; có người muốn tưởng nhớ cha mẹ, ông bà. Cũng có người đơn giản muốn cùng gia đình có một bữa ăn nhẹ nhàng trong ngày rằm tháng Bảy.

Giá cả tại các quán cũng khá đa dạng. Một số quán bình dân có suất cơm chay khoảng 40.000 đồng. Còn tiệc buffet chay phổ biến ở mức khoảng 70.000 đồng/người, trong khi những nhà hàng ở phân khúc cao hơn có mức giá lên tới vài trăm nghìn đồng.

Tại khu vực buffet, các món rau, nấm, đậu phụ và món truyền thống được chế biến theo kiểu chay được nhiều khách lựa chọn. Những món có hình thức, hương vị gần với món mặn cũng thu hút thực khách muốn thử một cách ăn mới.

Khách ra vào liên tục để chọn đồ ăn chay. Ảnh: Nhật Hà

Chị Tạ Ngọc Hồng (38 tuổi, phường Hà Đông) cho biết không ăn chay trường nhưng thường chọn những bữa chay vào ngày Rằm, mùng Một và tháng Vu Lan.

"Ngày thường công việc gia đình tôi khá bận, nhiều khi ăn uống chưa được chỉn chu. Đến Vu Lan, tôi muốn dành thời gian nghĩ nhiều hơn về bố mẹ. Ăn một bữa chay để mình sống chậm lại một chút giữa hối hả thường nhật", chị nói.

Còn gia đình anh Nguyễn Mạnh (40 tuổi, phường Thanh Liệt) bữa cơm chay dịp này là cơ hội để cả nhà ngồi lại với nhau.

"Các con đi làm, đi học, mỗi người một lịch nên rất khó có một bữa ăn đầy đủ các thành viên. Dịp Vu Lan tôi rủ cả nhà rủ nhau đi ăn chay, để có thêm thời gian trò chuyện. Với tôi, như vậy đã là một ngày ý nghĩa", anh Mạnh chia sẻ.

Giới trẻ cũng tìm tới món chay

Không chỉ phụ nữ hay các gia đình, nhiều người đàn ông trung niên cũng tìm đến quán chay trong tháng Vu Lan. Một thực khách cho biết ông vốn không ăn chay thường xuyên, nhưng muốn thay đổi khẩu vị và tiết chế việc ăn uống.

"Công việc thường xuyên phải gặp gỡ, ăn uống bên ngoài nên đôi khi tôi cũng thấy cơ thể nặng nề. Dịp Vu Lan, tôi chọn một vài bữa chay. Ăn xong thấy nhẹ bụng hơn, đồng thời cũng nhắc mình quan tâm đến sức khỏe và gia đình. Sức khỏe là vàng mà thời gian trước đây tôi đã để cuộc sống bận rộn cuốn mình đi", ông nói.

Độ tuổi của thực khách ăn chay dịp lễ Vu Lan khá đa dạng, từ người trung niên tới giới trẻ. Ảnh: Nhật Hà

Khách trẻ cũng xuất hiện nhiều hơn. Một nhóm sinh viên rủ nhau đi ăn buffet chay để hiểu hơn về ý nghĩa ngày Vu Lan.

"Chúng tôi không ăn chay thường xuyên. Sinh viên thì lịch học, lịch làm thêm khá bận, nhiều khi ăn gì cũng chọn nhanh cho tiện. Nhưng Vu Lan là dịp đặc biệt nên chúng tôi muốn thử một bữa chay cùng nhau", một sinh viên nói.

Một bạn trẻ trong nhóm cho biết, Vu Lan là dịp để nhớ về cha mẹ, ông bà và nhắc bản thân sống chậm hơn. "Vu Lan là mùa của hiếu hạnh, tôi lựa chọn ăn chay, hạn chế sát sinh, làm thiện và hướng tâm về cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Hơn nữa, trước đây chúng tôi nghĩ đồ chay sẽ ít món và nhạt khó ăn. Nhưng đến đây mới thấy món ăn khá đa dạng. Ăn xong cảm thấy tâm nhẹ nhàng đi ít nhiều", cô gái chia sẻ.

Một suất cơm chay có giá khoảng 40.000 đồng/suất. Ảnh: Nhật Hà

Thực đơn đồ chay tráng miệng. Ảnh: Nhật Hà

Mức giá khoảng 70.000 đồng cho một bữa buffet cũng được nhóm sinh viên cho là phù hợp với khả năng chi tiêu.